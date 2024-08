Pré-candidato a vereador é alvo de operação que investiga fraude em boletos bancários

da redação

Nesta terça-feira, 13, a Polícia Civil de Xambioá deflagrou uma operação que resultou no cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal da comarca do município. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa, acusada de envolvimento em fraudes no pagamento de boletos bancários.

Os mandados foram direcionados a quatro homens com idades que variam entre 20 e 40 anos, sendo um deles, pré-candidato a vereador do município. As investigações iniciaram no início de 2024, após uma operação anterior da Polícia Civil que resultou na apreensão de R$45 mil em dinheiro.

As investigações indicam que os suspeitos seriam responsáveis por desviar boletos eletrônicos de empresas de todo o Brasil. Esses boletos, recebidos por meio eletrônico, eram alterados com a modificação dos dados bancários do beneficiário. Dessa forma, os pagamentos eram depositados em contas laranjas ou dos próprios investigados.

O delegado Márcio Lopes da Silva destacou a importância da operação para o combate à fraude financeira e reafirmou o compromisso da polícia em desmantelar redes criminosas envolvidas em atividades fraudulentas. “A operação desta manhã resultou na apreensão de celulares e equipamentos eletrônicos, os objetos apreendidos passarão por uma análise minuciosa para subsidiar o avanço das investigações e garantir que todos os envolvidos sejam responsabilizados de acordo com a lei”, finalizou.