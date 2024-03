PRF apreende mais de 18 quilos de drogas em bagageiro de ônibus na BR-153

da redação

Na tarde desta quinta-feira (07), por volta das 17 horas e 20 minutos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 18 kg de substância análoga ao skunk, no município de Guaraí/TO.

Durante fiscalização no km 332 da BR 153, foi dada ordem de parada a um ônibus de transporte rodoviário Scania/Mpolo Paradiso, com linha de Tucuruí/PA para Aparecida de Goiânia/GO. No decorrer da inspeção no compartimento de bagagens, foram localizados 15 tabletes na coloração rosa e amarela, acondicionados em malas, totalizando 18,2 kg de substância análoga ao skunk.

O passageiro proprietário da mala foi identificado – homem de 43 anos – e informou que deixaria a droga no terminal rodoviário de Anápolis/GO. Diante dos fatos, foi constatada, a princípio, a ocorrência de tráfico de drogas. O indivíduo e o ilícito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guaraí para as medidas legais cabíveis.