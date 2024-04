PRF finaliza Operação Semana Santa 2024 sem nenhuma morte na rodovias federais tocantinenses

da redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre os dias 28 e 31 de março nas rodovias federais do Estado do Tocantins, a Operação Semana Santa 2024, com a finalidade de promover a segurança viária e o combate à criminalidade.

Em mais um feriado nacional com o aumento do fluxo dos veículos nas estradas, a PRF reforçou o policiamento ostensivo preventivo em pontos estratégicos para maior fluidez e mobilidade do trânsito. Durante as ações, foram fiscalizados, por procedimentos de abordagem, 454 veículos e 516 pessoas no total. As fiscalizações geraram 374 autos de infração, com destaque para condutores flagrados realizando ultrapassagens indevidas ( 33 flagrantes) e 16 pessoas flagradas sem o uso do cinto de segurança. Além disso, houve o registro de 307 testes de alcoolemia, com 23 flagrantes correspondentes. Também foram observados 08 casos do não uso do dispositivo de retenção para crianças – conhecido como a cadeirinha – e 10 flagrantes por excesso de velocidade por meio da fiscalização com radar portátil.

Sobre acidentalidade, foram constatados 04 acidentes no total (aumento de apenas uma unidade em relação ao ano passado em que foram observados 03 acidentes), sendo 01 deles grave (mesmo resultado em 2023). No que diz respeito ao número de pessoas feridas, obtivemos um acréscimo de 2 unidades em comparação ao ano de 2023 onde foram confirmados 02 feridos – 2024 apresentou 04 pessoas feridas. Em relação aos acidentes fatais, nenhuma pessoa perdeu a vida nas rodovias federais do Tocantins.

No tocante à criminalidade, a PRF realizou 2 prisões em flagrante, pelos delitos de embriaguez ao volante no município de Gurupi/TO e Miracema do Tocantins/TO. Em uma das ocorrências, além da constatação da ingestão de álcool por meio do teste de alcoolemia, foram verificadas a presença de três munições intactas calibre .22 (no interior do veículo – Fiat/Uno Mille Fire) e que o motorista – homem de 36 anos – não possuía CNH.

Os números e percentuais citados nesta matéria são em relação ao período 28/03/2024 a 31/03/2024, em comparação com 06/04/2023 a 09/04/2023. É importante ressaltar que os números podem sofrer alterações devido à compilação de ocorrências em curso.

Balanço – Semana Santa 2024

04 acidentes no total

01 acidente grave

0 mortes

516 pessoas fiscalizadas

454 veículos fiscalizados

02 pessoas detidas

Flagrantes de infrações, sendo:

– 23 casos de alcoolemia ao volante;

– 33 ultrapassagens proibidas;

– 16 casos pelo não uso do cinto de segurança;

– 08 casos por estar sem dispositivo de retenção para crianças (cadeirinha).