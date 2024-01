Prisão preventiva de piloto flagrado com quase meia tonelada de cocaína em avião é decretada

O preso passou por audiência de custódia por videoconferência no final da tarde desta segunda-feira (8), onde a prisão foi convertida de flagrante para preventiva. O texto foi assinado pelo juiz de direito, William Trigilio da Silva.

O suspeito cumpria penas por outros crimes, que somadas dão mais de 12 anos, sendo que uma delas é por tráfico de drogas. No texto o juiz diz que em consideração a reincidência é necessária a prisão preventiva para “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (…) Assim, a prisão do autuado faz-se necessária, haja vista que seu status libertatis poderá oferecer risco à paz social”.

As drogas foram encontradas no avião após o piloto fazer um pouso de emergência no último sábado (6), em uma fazenda de Rio Sono. O avião do tipo monomotor teve parte da sua estrutura metálica comprometida e a parte frontal ficou retorcida. No interior da aeronave foram encontrados mais de 420 kg de cocaína.