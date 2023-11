Professor investigado por praticar estupro de vulnerável em Goiás é preso no sul do Tocantins

da redação

Um homem de 53 anos, apontado como sendo o autor de abusos sexuais perpetrados contra duas irmãs na cidade de Aparecida de Goiânia (GO), no início do corrente ano, foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na tarde desta segunda-feira, 20, por meio de ação realizada pela 7ª Delegacia Regional de Gurupi (7ª DRPC), com apoio de agentes da 96ª Delegacia de Polícia Civil de Palmeirópolis e da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi).

Comandada pelo delegado-regional, titular da 7ª DRPC de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque, a ação faz parte da operação Hórus, e foi realizada em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça da Comarca de Aparecida de Goiânia, onde os crimes são investigados.

Conforme explica a autoridade policial, após levantamentos, as equipes da 7ª Delegacia Regional obtiveram informações de que o investigado estaria escondido na região de São Salvador. O professor da rede municipal de Aparecida de Goiânia, além dos estupros praticados contra duas irmãs de 6 e 9 anos, também é investigado pelo crime de armazenamento de registros fotográficos e vídeos de cenas de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes.

“De imediato, mobilizamos as equipes policiais e, já no início da tarde de hoje, conseguimos localizar o indivíduo e dar fiel cumprimento ao mandado de prisão”, disse a autoridade policial.

Conivência da mãe das vítimas

Segundo o apurado, os crimes eram praticados com a conivência da mãe das crianças que facilitava o contato do investigado com as vítimas, possivelmente em troca de vantagem financeira. Os crimes foram descobertos depois que o pai das crianças recebeu fotos onde o suspeito, a mãe e também as crianças aparecem nús.

Por conta de seu envolvimento com os crimes, a mãe das crianças teve a prisão preventiva decretada e foi capturada. No entanto, ao saber que era investigado, o homem fugiu de Goiás e se refugiou no Tocantins, onde foi localizado e preso nesta segunda-feira.

Conduzido até a sede da 96ª DP, o professor foi submetido aos procedimentos legais cabíveis e posteriormente recolhido à Cadeia Pública de Palmeirópolis, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Aparecida de Goiânia, cidade para onde deve ser transferido em breve.

“A prisão desse suspeito é de grande relevância, pois ele é investigado por crimes gravíssimos contra a dignidade sexual de duas crianças. Desse modo, a Polícia Civil do Tocantins, mais uma vez cumpre seu papel constitucional de investigar, prender e colocar à disposição da Justiça, para que ele agora possa responder pelos delitos que é suspeito de praticar”, frisou o delegado Joadelson.