Reincidência: Homem condenado por Crime em 2014 é suspeito de assassinar a sogra e tentar contra a vida da namorada em Gurupi

Na cidade de Gurupi, a polícia investiga o caso de Flávio Santana, que está novamente no centro de um grave incidente criminal. Desta vez, ele é suspeito de ter assassinado sua sogra e ter tentado esfaquear sua namorada. O homicídio ocorreu em circunstância trágica, com o corpo de Rosimeire já sob exame no Núcleo de Medicina Legal de Gurupi.

Este caso soma-se a um preocupante cenário recentemente divulgado pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), que apontou um preocupante aumento de 40,74% nos casos de feminicídios na região apenas nos primeiros sete meses de 2024. A crescente estatística ressalta a urgente necessidade de intensificação nas políticas de proteção às mulheres e medidas preventivas para evitar que tragédias como esta se perpetuem.

Reincidência:

Este não seria o primeiro confronto de Flávio com a lei. Relembrando um caso de 2014, ele foi preso pelo brutal assassinato do representante comercial Reginaldo Costa Xavier, fato que chocou a comunidade local. O crime, motivado por uma dívida significativa, levou Flávio a ser condenado a 25 anos de prisão por homicídio, furto e tentativa de ocultação de cadáver.

A 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP-Gurupi) está conduzindo mais investigações para entender as motivações por trás dos crimes mais recentes. Flávio se entregou voluntariamente à polícia, mantendo o silêncio durante o depoimento inicial. A comunidade aguarda respostas enquanto as autoridades trabalham para resolver o caso.