Suspeito de assaltar bancos morre em confronto com a polícia na zona rural do TO

Na tarde desta quinta-feira, 10, uma Operação conjunta envolvendo a Polícia Militar do Tocantins (PMTO), a Polícia Militar de Goiás (PMGO), e outras forças de segurança desarticulou uma quadrilha especializada em roubo a instituições financeiras, conhecida por realizar assaltos em estilo “Novo Cangaço” e “domínio de cidades.” Durante a ação, foram apreendidos armamentos de grosso calibre, munições, explosivos e outros materiais que seriam usados em crimes dessa natureza.

A operação foi realizada na zona rural de Nova Olinda, onde equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da PMTO, em coordenação com outras forças, localizaram um dos integrantes da quadrilha durante patrulhamento em uma estrada vicinal. Ao ser abordado, o suspeito reagiu com disparos de fuzil contra os policiais, que prontamente revidaram, neutralizando a ameaça.

Apesar de o atendimento médico ter sido acionado de imediato, o homem, de 49 anos, não resistiu e foi constatado o óbito no local. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para os procedimentos necessários, e o material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes para o andamento das investigações.

As forças de segurança frustraram os planos da quadrilha após um trabalho integrado de inteligência, envolvendo a PMTO, PMGO, Polícia Civil do Pará (PCPA) e a Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). O grupo estava em fase de preparação para um grande assalto, e o suspeito neutralizado era o responsável por organizar os armamentos e explosivos que seriam utilizados na ação.

O criminoso estava escondido em Nova Olinda, onde mantinha uma vida de luxo utilizando documentos falsos. Durante a abordagem, realizada por volta das 16h, o suspeito foi encontrado em um veículo cujas características coincidiam com as descritas pelas investigações. Ao resistir à abordagem, foi necessário o uso da força para cessar a agressão.

Materiais apreendidos na operação:

01 fuzil Taurus T4 calibre 5,56 mm com numeração raspada

54 munições calibre .223

31 munições calibre 5,56 mm

04 emulsões encartuchadas

02 cordéis detonantes

02 estopins hidráulicos com espoletas amolgadas

R$ 379,00 em dinheiro

05 cartões bancários

R$ 906.000,00 em cheques

01 Toyota Hilux

A Operação desarticulou um dos principais membros da quadrilha, evitando a execução de novos crimes na região.