Suspeito de matar a ex-mulher dentro de loja em Goiás é preso no sul do Tocantins

da redação

O ex-marido suspeito de matar a tiros a empresária Regiane Pires da Silva, de 39 anos, em Anápolis (GO) foi preso em Araguaçu, região sul do Tocantins. O crime aconteceu dentro da loja de autopeças que pertence a vítima. Depois de matar a ex-esposa, o suspeito fugiu em uma caminhonete.

A prisão aconteceu nesta quinta-feira (28), mesmo dia do crime, após troca de informações entre as polícias dos dois estados. Regiane estava no escritório de uma das duas lojas do casal quando foi morta com quatro tiros.

Segundo a polícia, o casal havia se separado há um ano. Uma amiga da empresária contou aos policiais que Regiane era ameaçada e tinha uma medida protetiva contra o ex-marido.