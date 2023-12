Suspeito de matar corretor no centro de Gurupi é preso no Goiás

O suspeito de atirar no rosto e nas costas de Adão Alves Mota, de 52 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (30) em Rio Verde (GO). O crime aconteceu em outubro e a vítima morreu no hospital.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Violência Doméstica e Crimes Doloso Contra a Vida da comarca de Gurupi. O suspeito foi identificado como Diones Soares da Silva. Adão Alves foi baleado durante um suposto assalto no centro de Gurupi, ao lado da prefeitura da cidade. O crime aconteceu na manhã de 16 de outubro. A polícia informou que ele trabalhava com a compra e venda de veículos. No dia do crime, Adão teria combinado de mostrar uma caminhonete para um possível comprador. Após ser baleado, Adão chegou a correr ferido pela rua. Ele foi socorrido, levado para o hospital regional e depois transferido para o Hospital Geral de Palmas em UTI aérea, mas não resistiu. O investigado teve a prisão preventiva decretada e estava foragido desde a data do crime. Ele foi preso em uma operação realizada pela Delegacia de Homicídios de Gurupi e deverá ser transferido para o Tocantins.