Suspeito de roubo a bancos no Tocantins e em quatro estados morre durante confronto policial em Goiás

A troca de tiros aconteceu na última segunda-feira (29), no Residencial Cachoeira Dourada, após uma operação com informações do serviço de inteligência da polícia.

Ao g1, o tenente detalhou que Márcio estava fora da prisão há cerca de um mês. Em Goiás, ele era condenado por uma série de crimes, incluindo tráfico internacional de drogas.