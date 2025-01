Suspeitos de de tráfico de drogas e homicídios são alvos de operação em Palmas

da redação

Nesta terça-feira (14), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) deflagrou a Operação Alforria. A operação tem como objetivo desarticular organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas e prática de homicídios em complexos residenciais localizados na capital.

Cerca de 250 policiais das forças de segurança pública, integrantes da FICCO/TO, cumprem 17 mandados de busca e apreensão, em Palmas/TO. Os suspeitos são investigados pelos crimes de integrar organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas.

A operação busca devolver a dignidade à população afetada, garantindo o direito constitucional à propriedade e à habitação, além de fortalecer a presença do poder estatal em áreas atingidas pela criminalidade.

A FICCO/TO é composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Estado do Tocantins e tem como objetivo intensificar as ações de investigação, prevenção e repressão às organizações criminosas e à criminalidade violenta, que representam graves ameaças à ordem e à segurança públicas nacionais.