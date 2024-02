Suspeitos de sequestrar mãe e filho são presos pela PM

da redação

Três homens, de 33, 25 e 23 anos, foram presos, em flagrante, pela Polícia Militar, na segunda-feira, 26, em Recursolândia, suspeitos de sequestrar uma mulher, de 30 anos, e seu filho, de 11 anos.

Durante patrulhamento, a guarnição recebeu denúncia de que três homens armados que estavam num veículo de passeio, haviam sequestrado duas pessoas na zona rural de Recursolândia, e os levariam para Goianésia do Pará (PA).

Diante da informação, a equipe do 3º Batalhão de Polícia, montou bloqueio na Avenida Izaura Feitosa, no Centro da cidade.

Pouco tempo depois, o carro em deslocamento com os reféns foi abordado. Durante as buscas, os policiais militares encontraram um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, no interior do veículo.

A vítima relatou estar sendo levada, contra a sua vontade, pelo ex-companheiro de 33 anos, e teria sido agredida fisicamente com socos e coronhadas na cabeça. A mesma apresentava lesões e escoriações ao longo das costas.

Os suspeitos, um deles que já havia sido preso por roubo de cargas em 2017, na cidade de Imperatriz/MA, foram conduzidos para a 8ª Central de Flagrantes da Polícia em Pedro Afonso.

O delegado plantonista autuou os indivíduos pelos crimes de sequestro e cárcere privado, associação criminosa, ameaça e lesão corporal dolosa. Em seguida, os três foram levados para a Unidade Penal de Guaraí e permanecem à disposição da Justiça.

Já o veículo ficou retido no pátio do destacamento da Polícia Militar, em Recursolândia, para as demais providências.