Suspeitos de tentar roubar carga de cigarros são presos em Luzimangues

da redação

Na manhã desta segunda-feira, 10, a pronta intervenção da Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio de ação realizada pela 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Palmas), resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de tentar roubar uma carga de cigarros, que era transportada nas proximidades do Distrito de Luzimangues.

De acordo com o delegado-chefe da 1ª DEIC, Evaldo de Oliveira Gomes, as equipes da especializada, com apoio do Grupo de Operações Táticas Especiais (GOTE) e da Polícia Militar realizavam levantamentos próximo a TO-080, entre Luzimangues e a cidade de Paraíso do Tocantins, quando se depararam com um caminhão da empresa Souza Cruz, que transportava cigarros e que estava sendo assaltado por alguns homens.

De imediato, os agentes se identificaram e deram voz de abordagem ao grupo. Porém, ao perceber a chegada dos policiais, os indivíduos passaram a efetuar disparos contra os policiais. Diante da injusta agressão, os policiais civis revidaram os disparos onde teve início uma intensa troca de tiros sendo que um dos suspeitos foi atingido, mas mesmo ferido conseguiu fugir se embrenhando em uma região de mata às margens da rodovia.

Em seguida, os policiais conseguiram efetuar as prisões de três indivíduos de iniciais, G.D.S, de 44 anos, F.N.S, de 37 anos e G.D.S, de 49 anos. Os três homens presos foram conduzidos até a sede da 1ª DEIC, onde serão autuados pelos crimes de roubo tentado majorado, organização criminosa e também tentativa de homicídio contra os policiais que participaram da ação.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, os três suspeitos serão recolhidas à Unidade Penal de Palmas, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. As investigações serão intensificadas pela 1ª DEIC a fim de que a Polícia Civil possa identificar todos os envolvidos no crime.

O delegado Evaldo Gomes destaca que as prisões dos três indivíduos são de muita importância, pois ao que tudo indica trata-se de uma organização criminosa, especializada em roubo de cargas e que atua no Tocantins e, possivelmente, em outros estados da federação.

“Através desta operação deflagrada hoje pela Polícia Civil do Tocantins, com apoio da Polícia Militar, foi possível frustrar um roubo que já estava em andamento e efetuar a captura de três homens, considerados de altíssima periculosidade, uma vez que ao serem abordados, eles não se entregaram e passaram a atirar nos policiais que para cessar a injusta agressão revidaram os disparos. Diante disso, os indivíduos foram presos e todos os policiais civis tiveram sua integridade física resguardada”, disse.