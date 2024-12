Prefeita Cinthia Ribeiro tenta barrar show de João Gomes a menos de 72 horas do evento

Por Redação

A menos de 72 horas para a realização do show do cantor João Gomes no dia 30 de dezembro, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, ainda não autorizou o uso do Ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto, para a realização da festa “Celebrar 2024”. O evento é uma realização do Governo do Estado e o pedido para a liberação do espaço foi enviado pela Secretaria de Turismo do Tocantins, comandada por Hercy Filho, desde o dia 9 de dezembro, mas até o momento não foi atendido.

A decisão de Cinthia Ribeiro chama atenção, sobretudo porque a gestão municipal não promoverá nenhuma festa pública de réveillon na Capital este ano. Mesmo diante da oportunidade de colaborar com um evento organizado pelo Governo do Estado, que beneficia diretamente a população, a prefeita optou por não ceder o espaço, deixando o clima festivo de fim de ano em Palmas comprometido.

Para muitos, a atitude de Cinthia Ribeiro é vista como um ato de desrespeito e picuinha política com o governador Wanderlei Barbosa, com quem tem travado embates públicos. Em um momento de celebração, quando o foco deveria estar na coletividade, a prefeita parece preferir encerrar sua gestão de forma melancólica e marcada por polêmicas.