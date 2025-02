Prefeito de Palmas anuncia medidas para melhorar a segurança e infraestrutura da cidade e que vai acabar com a má conservação da via de acesso ao Taquari

O prefeito Eduardo Siqueira Campos anunciou, durante discurso neste domingo, 23, uma série de medidas para aprimorar a segurança e a infraestrutura de Palmas. O anúncio foi feito durante o evento de assinatura da medida provisória que instituiu a política de bem-estar animal na Capital.

Uma das principais novidades é a criação de um destacamento da Guarda Metropolitana especializado para combater maus-tratos aos animais e outras demandas da população. Segundo o gestor, após o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Guarda Metropolitana está apta a atuar em ações de segurança urbana ostensivas, como polícias, e realizar prisões em flagrante.

Além disso, a Guarda Metropolitana será expandida, com unidades em diversas regiões de Palmas. Os novos postos contarão com veículos, motocicletas e estrutura para abrigar os agentes.

Infraestrutura

O prefeito também anunciou que iniciará a obra de asfaltamento da principal via de acesso ao Taquari, região com grande concentração de moradores. “A região sofre com a má conservação da via. A obra vai acabar, de uma vez por todas, com o sofrimento dos moradores”, ressaltou o gestor.

Além disso, uma licitação para realizar o asfaltamento na região das Arnos já está em andamento, o que deve garantir uma melhor qualidade de vida para a população.

Texto: João Lino

Edição: Mariana Ferreira