Prefeitura responde questionamento do cacique da Aldeia Canoanã e diz que recurso será repassado à CONJABA

Por Wesley Silas

A Prefeitura de Formoso do Araguaia respondeu ao Portal Atitude a reclamação do Cacique da Aldeia Canoanã, José Tehybi Javaé após ele afirmar que, depois de reivindicar e sensibilizar o deputado federal, pelo Ceará, André Figueiredo, sobre a necessidade da compra de um veículo para atender as mulheres e idosos da sua comunidade. Em resposta a Prefeitura respondeu que os recursos serão repassados para o Conselho das Organizações Indígenas Javaé da Ilha do Bananal (Conjaba).

Confira a Nota da Prefeitura:

A Prefeitura Municipal de Formoso do Araguaia informa que o recurso fora destinado para a área da saúde na forma de custeio no valor de R$ 200 mil reais e, que como era para outra finalidade, a Prefeitura teria que comprar uma camionete cabine dupla com carroceria com recurso próprio, cujo valor do veículo é superior ao valor do recurso destinado. Entretanto, numa última reunião, realizada no mês de novembro de 2023, o cacique Tehaby Javaé, coordenador da CONJABA optou que a Prefeitura repassasse, em forma de convênio, todo o valor para a associação indígena, o que está sendo analisado pela Procuradoria do município.

Ademais, a municipalidade se coloca à disposição, como sempre esteve, para encontrar as soluções possíveis.