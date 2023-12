“Presa, ultrajada, humilhada e vilipendiada em sua dignidade e direitos”, repudia SINPOL-TO sobre a prisão da Policial Civil Giovanna Cavalcanti

O Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins (SINPOL-TO) considerou a prisão contra a Policial Civil Giovanna Cavalcanti, na última sexta, 8, inadequada com conduta eivada de irregularidades e abusos. Conforme o SINPOL, Giovanna foi flagranteada após se apresentar espontaneamente devido a um disparo acidental que alvejou seu namorado no ombro, no dia 8 de dezembro quando ela estaria sob efeito de forte medicação; porém quem conduziu os trabalhos policiais foi o Delegado Eduardo Menezes, denunciado por assédio cometido contra Giovanna.