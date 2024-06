Presidente da ALETO, Amélio Cayres, assume interinamente o Governo do Tocantins

Por Wesley Silas

Em uma cerimônia marcada por descontração, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO), Amélio Cayres, assumiu interinamente o Governo do Estado nesta segunda-feira, 24 de junho. A posse ocorre em razão da missão oficial do governador Wanderlei Barbosa a Lisboa, Portugal.

Durante o período de afastamento de Amélio Cayres, que se estende até 03 de julho, o vice-presidente da ALETO, deputado Ivory de Lira, assumirá a presidência da assembleia legislativa. A substituição se dá em virtude da viagem internacional do governador Wanderlei Barbosa