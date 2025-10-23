Presidente da ALETO, Amélio Cayres presta homenagem e lamenta falecimento do seu irmão, Antônio do Bar, ex-prefeito e líder político

Por Wesley Silas

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Amélio Cayres, manifestou nesta quinta-feira (23) seu pesar pelo falecimento do seu irmão, Antônio do Bar, prefeito de Augustinópolis, ocorrido na mesma data. Antônio do Bar faleceu aos 75 anos, em decorrência de complicações de saúde relacionadas à COVID-19.

Em uma nota de pesar, Amélio Cayres destacou a importância do irmão na sua vida pessoal e na história política da cidade. “É com grande pesar em meu coração que comunico o falecimento de um dos homens que mais admirei em toda a minha vida, um grande líder político, meu irmão e amigo, Antônio do Bar”, afirmou.

Natural de Augustinópolis, Antônio do Bar foi prefeito do município por seis mandatos, sendo reconhecido por sua dedicação à cidade, que transformou em uma referência regional, conhecida como a “princesinha do Bico”. Durante sua gestão, promoveu melhorias significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população.

Amélio Cayres recordou a relação fraterna e de aprendizado com Antônio do Bar, ressaltando a humildade e o compromisso do irmão com a comunidade. “Ele tratava cada pessoa com estima, ensinando-me que representar o povo significa colocar-se no lugar do outro para entender suas necessidades”, destacou.

O parlamentar também agradeceu às manifestações de apoio recebidas e informou que Antônio do Bar estava em tratamento em Brasília (DF) nos últimos meses, mas faleceu devido à debilitada saúde.

Ele expressou, ainda, sua solidariedade à esposa, Deijanira Almeida, bem como aos dois filhos e seis netos do ex-prefeito. “Que Deus nos conforte na certeza de que Antônio do Bar deixou um legado inestimável e permanecerá para sempre em nossas lembranças e ações.”

A homenagem oficial reforça o impacto de Antônio do Bar na história política de Augustinópolis e sua trajetória de dedicação ao desenvolvimento da cidade.

