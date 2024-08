Primeira-dama Karynne Sotero lança projeto ‘Por todas as Marias’ para combater violência contra a mulher

Focado na prevenção, projeto tem foco educativo e conta com a parceria de diversos órgãos do Estado

Por Camila Mitye/Governo do Tocantins

O município de Miracema do Tocantins recebeu, nesta quarta-feira, 07, o lançamento do projeto Por todas as Marias, ação de conscientização pelo fim da violência contra a mulher por meio da educação realizada pela primeira-dama do Tocantins e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero. O projeto conta com a parceria de diversos órgãos, numa grande mobilização com o objetivo de ajudar a construir uma sociedade mais justa e menos violenta, abordando desde a infância questões relacionadas ao respeito, igualdade de gênero e prevenção de abusos.

“Eu acredito no poder da educação, acredito nesse projeto e no desafio que temos pela frente. Nós estamos falando de mudança de cultura e é trabalhando desde o pequenininho, dando o exemplo, que a gente vai mudar essa realidade”, disse a primeira-dama, referindo-se às estatísticas que colocam o Tocantins entre os estados com maior número de casos de violência contra a mulher. “Só assim, com essa união dos esforços de todos, que nós conseguiremos. Essa ação vem somar com o trabalho já realizado pelo Governo do Estado, como a Patrulha Maria da Penha, que são nossos principais parceiros”, destacou.

O projeto foi idealizado para ser executado durante todo o ano, atuando diretamente nas escolas em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc). Nesta primeira etapa, serão realizadas ações de conscientização nas escolas de cinco regionais de ensino durante o Agosto Lilás, e a Secretaria Extraordinária de Participações Sociais, liderada pela primeira-dama Karynne Sotero, se junta à Polícia Militar na Operação Shamar, voltada para o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, e a programação da Patrulha Maria da Penha da PMTO.

“Somado à Operação Shamar, o projeto Por todas as Marias vai ser um diferencial que nós iremos reportar ao Ministério da Justiça como uma ação presencial, atuante e eficiente, porque nós temos que trabalhar justamente isso, a questão da cultura da violência contra a mulher, que não é mais admissível”, afirmou o coronel da Polícia Militar Álon Nery Amaral, diretor do Sistema Integrado de Operações (Siop), que na ocasião representou o comandante geral da PMTO”, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça.

Durante a abertura, a comandante da Patrulha Maria da Penha no Tocantins, major QOPM Flávia Roberta Pereira de Oliveira, agradeceu a adesão da primeira-dama por meio do projeto Por todas as Marias. “A senhora fortalece muito essa pauta. As mulheres do só vêm a ganhar com o cuidado e o carinho que a senhora está dispensando a essa temática”, afirmou a comandante da Patrulha, que desde 2018 atua no Tocantins atendendo uma média de 350 mulheres, além de somar mais de 5 mil fiscalizações de medida protetiva.

A Defensoria Pública do Estado (DPE), outro importante parceiro do projeto, foi representada pela defensora pública geral do Estado, Estellamaris Postal, que parabenizou a primeira-dama Karynne Sotero pela iniciativa. “Que a gente multiplique isso e consiga fazer com que as pessoas entendam, para que a gente consiga realmente reduzir nossos resultados. Eu tenho certeza que em poucos anos esses índices vão estar muito reduzidos e nós vamos ter esses movimentos muito mais contextualizados no sentido de fazer projetos para que essas crianças aprendam a serem pais, principalmente os nossos filhos homens, num contexto familiar onde a mulher não precise mais passar por isso”, disse.

Próximas fases

Em setembro, o Projeto Por Todas as Marias inicia uma série de capacitações com as equipes multidisciplinares das escolas estaduais, com o objetivo de iniciar as ações com os estudantes das demais regionais de ensino ainda este ano e alcançar todo o estado a partir do próximo ano.

Representando o secretário da Educação, Fábio Vaz, a superintendente de Políticas Educacionais da Secretaria da Educação, Márcia Brasileiro, ressaltou o foco educativo do projeto. “O [projeto] Por todas as Marias vem contemplar de forma primordial a formação integral dos nossos estudantes, esse olhar que ele traz com foco educativo de fortalecer as relações que já são trabalhadas dentro da escola e mostrar para os estudantes como eles podem se proteger e proteger as pessoas que estão a sua volta”, pontuou.

Durante a palestra no Colégio Militar do Estado do Tocantins, a explanação sobre os tipos de violência (física, sexual, psicológica, moral e patrimonial) foi o que mais chamou a atenção da estudante Rebeca Sandes, de 16 anos, que ressaltou a importância da informação para mudança de hábitos. “Eu acredito que, apesar de tudo, nas escolas ainda existe muita gente que não tem conhecimento e que às vezes isso se torna até um tabu dentro da própria casa. Porque às vezes a mulher não sabe de algumas coisas, acha que é natural da parte do homem [o comportamento agressivo] e acaba repassando para os filhos. E aí se torna natural para os filhos também. Então na escola, com a educação, a criança pode fazer o caminho contrário, levar a informação para dentro de casa”, disse.

Parceiros

São parceiros do Projeto Por todas as Marias as Secretarias da Educação; do Trabalho e Assistência Social; do Esporte e Juventude; da Segurança Pública; da Comunicação; de Governo; do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; e Turismo; além da Polícia Militar do Estado do Tocantins (PMTO), do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO) e da Defensoria Pública do Estado (DPE-TO).