R$ 309 milhões na economia: Governo do Tocantins antecipa pagamento dos servidores para esta quinta-feira, 27, incluindo repasse do piso da enfermagem

Por Redação

O Governo do Tocantins pagará os servidores públicos estaduais nesta quinta-feira, 27. O montante total é de R$ 309.715.473,57, abrangendo todos os funcionários ativos do Estado. Os salários estarão disponíveis para saque ao longo desta quinta-feira.

A antecipação do pagamento reforça o compromisso do governador Wanderlei Barbosa com a valorização dos servidores públicos, que prestam serviço com eficiência em prol da população tocantinense.

Piso da enfermagem

Ainda nesta quinta-feira, 27, o Governo do Tocantins fará o repasse do piso da enfermagem. A folha complementar é elaborada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração (Secad). Este compromisso inclui o repasse dos valores de acordo com as diretrizes estabelecidas para a categoria, demonstrando o respeito e o reconhecimento pela dedicação dos profissionais da saúde no Estado.