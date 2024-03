Rafael Gama assume presidência do Centro Acadêmico de Direito da Unirg em cerimônia Solene

Por Redação

Na noite da terça-feira, 12, no auditório do Campus l da Universidade UNIRG aconteceu a posse de Rafael Gama como novo presidente do Centro Acadêmico do curso de Direito Mário Coelho.

Sob os olhares dos estudantes, Rafael Gama Queiroz, reconhecido por sua dedicação e liderança, foi empossado em uma cerimônia de entusiasmo e expectativas.

O evento, prestigiado por professores, autoridades acadêmicas e membros da comunidade universitária, transcorreu em clima de renovação. A transição de poder marcou a transferência da responsabilidade de representar os estudantes do curso de Direito para as mãos de Rafael Gama Queiroz, sucedendo o mandato de Sara Heloisa, que deixou sua marca no Centro Acadêmico.

Rafael expressou sua gratidão pela confiança depositada pelos colegas e reafirmou seu compromisso em trabalhar pelos interesses dos estudantes.

“Assumo este cargo com humildade e determinação. Estou ciente dos desafios que enfrentaremos, mas confiante nas oportunidades para fazer a diferença em nossa comunidade acadêmica. Quero lembrar que Sara Heloisa fez um excelente trabalho à frente deste CA, e com a posse da nova diretoria, continuaremos empenhadosq em representar nossos acadêmicos com excelência”, declarou o novo presidente.

Os acadêmicos mostraram apoio e confiança em Rafael Gama Queiroz, devido a sua habilidade de liderança. Agora, a nova gestão se prepara para enfrentar desafios e buscar o aprimoramento do ambiente acadêmico.

Com a posse do novo presidente, a comunidade estudantil do curso de Direito da UNIRG reinicia um novo capítulo de sua história, renovando os votos de compromisso com a excelência acadêmica, a representatividade estudantil e o fortalecimento dos laços entre os membros da comunidade universitária.