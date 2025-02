Reconfiguração da Fiol exclui Figueirópolis e poderá potencializa o Pátio Multimodal da Norte-Sul de Gurupi

Por Wesley Silas

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) aprovou, em 30 de janeiro, a proposta para audiência pública referente à concessão da Fico/Fiol (Ferrovia de Integração Centro-Oeste/Oeste-Leste). Essa proposta indica a possível reconfiguração do traçado da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que deixará Figueirópolis (TO) fora do percurso em favor de Mara Rosa (GO). Isso destaca a necessidade urgente de fortalecer o Pátio Multimodal de Gurupi, cujo potencial permanece subutilizado desde 2016, quando a empresa Porto Seco Centro Oeste recebeu autorização para operação, mas não conseguiu. No entanto, o Fazendão Agronegócio desde o ano de 2023 deu exemplo e começou investir R$ 45 milhões em Polo de Cargas em área privada em frente a Concessionária Porto Seco Centro Oeste

O projeto da Fiol atravessa os estados da Bahia, Tocantins, Goiás e Mato Grosso, conectando-se à Ferrovia Norte-Sul e à FCA (Ferrovia Centro-Atlântica), além de continuar sua ligação com a Fiol 1, licitada em 2020.

Com investimentos previstos de R$ 14 bilhões, a concessão inclui a construção de um segmento de 838 quilômetros entre Correntina (BA) e Mara Rosa (GO), com um custo estimado de R$ 12 bilhões, excluindo Figueirópolis do traçado.

Originalmente, havia a expectativa de que o trecho entre Ilhéus e Caetité estivesse ativo até janeiro de 2013, estendendo-se até Barreiras em 2014 e alcançando Figueirópolis em 2015. Contudo, o traçado foi alterado para o norte de Goiás, 200 quilômetros além.