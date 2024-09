Rede social X solicita ao STF a reabertura de suas operações no Brasil

por Redação

A rede social X, pertencente ao bilionário Elon Musk, protocolou nesta quinta-feira um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para retomar suas atividades no Brasil. A empresa afirma ter atendido todas as condições que resultaram na suspensão de seu funcionamento pela Corte.

A suspensão ocorreu no final de agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, devido ao não cumprimento de ordens judiciais que exigiam a remoção de conteúdos e contas específicas, além da falta de um representante legal no país. Essa decisão foi posteriormente ratificada pela Primeira Turma do STF.

A defesa da plataforma informou que apresentou ao STF, no último sábado, a documentação solicitada por Moraes, incluindo as procurações que designam a advogada Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição como representante legal da empresa. Além disso, foi apresentada uma lista comprovando o pagamento de R$ 18 milhões em multas por descumprimento das ordens judiciais e o bloqueio de nove contas de usuários investigados ou acusados de crimes na plataforma.

Até o momento, não há um prazo definido para que o ministro Alexandre de Moraes tome uma decisão sobre a possível reabertura da rede social X.