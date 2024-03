Roberto Pires e diretoria eleita tomam posse para gestão 2024/2028 da FIETO

Por Redação

Reconduzido de forma unânime à presidência, Pires inicia o quadriênio 2024/2028, sua 4ª gestão, dando sequência a um legado que inclui a entrega de 6 novas escolas do SENAI (3 de Construção Civil distribuídas em Palmas, Araguaína e Gurupi, 1 Centro de Educação e Tecnologia em Palmas e 2 Centros de Formação Profissional em Taquaralto e Paraíso), 1 nova unidade do SESI em Palmas voltado à prática esportiva e 1 Escola SESI de Referência, recém inaugurada no município de Araguaína.

“Essa nova gestão dará continuidade ao trabalho da FIETO voltado ao impulsionamento do desenvolvimento industrial, atuando em diferentes frentes como a educação, a formação profissional e a defesa de interesses do segmento. Tudo isso contribui para que o estado se torne cada vez mais atrativo a investimentos e nos deixa mais próximos de um cenário ideal em que o emprego e renda se concentram no setor industrial, como acontece em grandes centros desenvolvidos”, anunciou o presidente Roberto Pires.

Entre as frentes citadas, destaca-se a educação, área com importantes projetos em execução como a construção da Escola SESI de Referência em Palmas, com inauguração prevista ainda em 2024, e a Escola SESI de Referência em Gurupi que está em fase de estudos.

Desde a primeira gestão liderada por Pires, com início em outubro de 2009, a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins tornou-se referência na promoção de ações e eventos de mobilização, capacitação e envolvimento do público industrial, a exemplo da realização do Congresso da Indústria Tocantinense, da elaboração do Plano Estratégico para as Cadeias Produtivas do Agronegócio no Estado do Tocantins, dos Encontros Estaduais da Indústria e de projetos voltados ao incentivo de lideranças femininas realizados anualmente, desde 2015, como o Ela Faz Indústria.

Perfil presidente

Com 56 anos, Roberto Magno Martins Pires é empresário com negócios nos segmentos da construção civil, imobiliário, hotelaria, agropecuária e de concessionária de veículos. Foi presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Tocantins (SINDUSCON/TO) em 2 gestões e, a partir de outubro de 2009, Roberto Pires assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO).

Foi eleito por unanimidade presidente da FIETO por quatro mandatos (quadriênios 2012/2016, 2016/2020, 2020/2024 e 2024/2028). É presidente do Conselho do SENAI/TO, diretor Regional do SESI/TO e diretor do Núcleo Regional do IEL/TO. É diretor e integrante do Conselho de Representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em 2022, foi eleito presidente da Ação Pró-Amazônia, associação que reúne os 9 estados membros da Amazônia Legal.

DIRETORIA DA FIETO – QUADRIÊNIO 2024/2028

Presidente: Roberto Magno Martins Pires

Vice-Presidente Executivo: Bartolomé Alba Garcia

Vice-Presidente Executivo: Carlos Augusto Suzana

Vice-Presidente Executivo: Carlos Wagno Milhomem

Vice-Presidente Executivo: Emilson Vieira Santos

Vice-Presidente Executivo: Esequiel de Sousa Milhomem

Vice-Presidente Executivo: Gliner de Souza Borges

Vice-Presidente Executivo: Maria Elieth José Antônio Lobo

Vice-Presidente Executivo: Mário de Castro Pillar

Vice-Presidente Executivo: Oswaldo Stival Junior

Vice-Presidente Executivo: Tiago Arruda Ferreira

Primeiro Secretário: Charles Alberto Elias

Segundo Secretário: Claudizete Carneiro Santos

Primeiro Tesoureiro: Walter Atta Rodrigues Bittencourt Júnior

Segundo Tesoureiro: Geová Pereira de Mendonça

Suplente da Diretoria: Cabral Santos Gonçalves

Suplente da Diretoria: Cícero Bento da Silva

Suplente da Diretoria: Diego Teodoro Carvalho Alba Garcia

Suplente da Diretoria: Rômulo Mota Xavier de Oliveira

Suplente da Diretoria: Gilberto Vieira Fernandes

Suplente da Diretoria: Jacques José de Barros

Suplente da Diretoria: José Febrônio da Silva

Suplente da Diretoria: Luciano de Carvalho Rocha

Suplente da Diretoria: Luiz Carlos Alves de Oliveira

Suplente da Diretoria: Wilmar Oliveira de Bastos

CONSELHO FISCAL

Efetivo: Cícero Bento da Silva

Efetivo: Diego Teodoro Carvalho Alba Garcia

Efetivo: Walter Atta Rodrigues Bittencourt Júnior

Suplente: José de Souza Vasque

Suplente: Luciano de Carvalho Rocha

Suplente: Cristiano Fantine Rezende

REPRESENTANTES JUNTO À CNI

Efetivo: Roberto Magno Martins Pires

Efetivo: Sérgio Carlos Ferreira Tavares

Suplente: Carlos Augusto Suzana

Suplente: Charles Alberto Elias

Foto: Vitor Hiroshi