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domingo, 5 abril

Saúde

Em seu último dia na pasta, Luana Nunes inaugura USF Vila Íris provisória e ambulatório da Policlínica

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi entregou, nesta quarta-feira (1º de abril de 2026), o prédio provisório da Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Íris, assinou a ordem de serviço para a construção da USF Vila Nova e inaugurou o novo ambulatório da Policlínica. Iniciativas da secretária de Saúde, Luana Nunes, visam suprir demandas crescentes, com aportes de R$ 4,07 milhões do Ministério da Saúde e R$ 1,5 milhão de emenda parlamentar.

Entregas imediatas atendem demandas urgentes

O prédio provisório da USF Vila Íris oferece estrutura adequada à comunidade enquanto a unidade definitiva passa por reformas interrompidas por problemas contratuais. Desde março de 2024, os serviços funcionavam de forma improvisada no Casego. A nova licitação para conclusão da obra já foi publicada, garantindo continuidade.

Prédio provisório da USF Vila Íris 

Na mesma solenidade, Luana Nunes assinou a ordem de serviço para a USF Vila Nova, com investimento de R$ 4.072.500 via Novo PAC. A unidade atual registra alto volume de atendimentos, com quatro equipes de saúde e cobertura rural. A gestão optou por construção nova em vez de reforma, após mapeamento de necessidades.

Luana Nunes entrega prédio provisório da USF Vila Íris, garantindo atendimento imediato à comunidade.

A secretária planeja expansões no Setor Industrial e São José, onde estruturas existentes mostram limitações. O vereador Matheus Monteiro elogiou o compromisso da equipe apesar da burocracia pública.

Ambulatório da Policlínica amplia especialidades

O novo ambulatório da Policlínica, com R$ 1,5 milhão de emenda do deputado Eli Borges (R$ 938 mil em construção e o resto em equipamentos), inclui sala de triagem, cinco consultórios, ultrassom, eletrocardiograma, pediatria, nutrição, psicologia e teste do pezinho.

Novo ambulatório da Policlínica inaugurado com cinco consultórios e equipamentos especializados.

A estrutura faz parte de reorganização: consultórios especializados centralizados na Policlínica principal e ambulatório dedicado a exames laboratoriais. A prefeita Josi Nunes enfatizou a integração de serviços para eficiência.

Farmácia da USB da Vila Iris.
 Avanços reais, mas continuidade é essencial

Luana Nunes, em seu último dia na pasta, destacou conquistas e desafios burocráticos. As entregas marcam progresso na rede municipal, priorizando regiões carentes e especialidades. Contudo, a dependência de licitações e emendas parlamentares expõe vulnerabilidades. Para sustentabilidade, Gurupi precisa agilizar processos administrativos e diversificar fontes de funding, evitando interrupções como na Vila Íris. A gestão entrante deve manter o planejamento para resultados duradouros.

Prefeita Josi Nunes e secretária Luana Nunes em solenidade de avanços na saúde pública de Gurupi.
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