Em seu último dia na pasta, Luana Nunes inaugura USF Vila Íris provisória e ambulatório da Policlínica

Por Redação A Prefeitura de Gurupi entregou, nesta quarta-feira (1º de abril de 2026), o prédio provisório da Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Íris, assinou a ordem de serviço para a construção da USF Vila Nova e inaugurou o novo ambulatório da Policlínica. Iniciativas da secretária de Saúde, Luana Nunes, visam suprir demandas crescentes, com aportes de R$ 4,07 milhões do Ministério da Saúde e R$ 1,5 milhão de emenda parlamentar.

Entregas imediatas atendem demandas urgentes

O prédio provisório da USF Vila Íris oferece estrutura adequada à comunidade enquanto a unidade definitiva passa por reformas interrompidas por problemas contratuais. Desde março de 2024, os serviços funcionavam de forma improvisada no Casego. A nova licitação para conclusão da obra já foi publicada, garantindo continuidade.

Na mesma solenidade, Luana Nunes assinou a ordem de serviço para a USF Vila Nova, com investimento de R$ 4.072.500 via Novo PAC. A unidade atual registra alto volume de atendimentos, com quatro equipes de saúde e cobertura rural. A gestão optou por construção nova em vez de reforma, após mapeamento de necessidades.

A secretária planeja expansões no Setor Industrial e São José, onde estruturas existentes mostram limitações. O vereador Matheus Monteiro elogiou o compromisso da equipe apesar da burocracia pública.

Ambulatório da Policlínica amplia especialidades

O novo ambulatório da Policlínica, com R$ 1,5 milhão de emenda do deputado Eli Borges (R$ 938 mil em construção e o resto em equipamentos), inclui sala de triagem, cinco consultórios, ultrassom, eletrocardiograma, pediatria, nutrição, psicologia e teste do pezinho.

A estrutura faz parte de reorganização: consultórios especializados centralizados na Policlínica principal e ambulatório dedicado a exames laboratoriais. A prefeita Josi Nunes enfatizou a integração de serviços para eficiência.

Avanços reais, mas continuidade é essencial