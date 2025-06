Segunda edição do OAB Talk discute representatividade feminina e cotas nesta sexta-feira, 13

Por Redação

Com o tema “É pra agora! Representatividade Feminina e a Cota de Cadeiras”, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, por meio da Comissão da Mulher Advogada, Caixa de Assistência do Advogado e Escola Superior da Advocacia, promove nesta sexta-feira (13), às 14h, a segunda edição do OAB Talk. O evento será realizado no auditório da OABTO, em Palmas, com entrada gratuita. As inscrições seguem abertas.

O debate reunirá lideranças femininas do meio jurídico, acadêmico e político, com a presença de convidadas especiais que têm atuação destacada na defesa dos direitos das mulheres e da equidade de gênero. Entre os destaques da programação está a participação da senadora da República Professora Dorinha Seabra, reconhecida por sua trajetória na educação e na defesa da inclusão feminina na política e nos espaços de decisão.

Debatedoras confirmadas

O evento contará com a apresentação das seguintes representantes da OAB Tocantins:

Dra. Débora Mesquita – Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/TO

– Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/TO Dra. Nathalia Cordeiro – Presidente da Comissão da Advocacia Jovem da OAB/TO

– Presidente da Comissão da Advocacia Jovem da OAB/TO Dra. Isabela Santana – Presidente da Comissão da Advocacia na Universidade da OAB/TO

Como debatedoras convidadas, participam:

Professora Dorinha Seabra – Senadora da República

– Senadora da República Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem – Reitora Eleita da Universidade Federal do Tocantins (UFT)

– Reitora Eleita da Universidade Federal do Tocantins (UFT) Dra. Larissa Rosenda – Vice-presidente da OABTO

– Vice-presidente da OABTO Dra. Gizella Bezerra – Presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ/TO

– Presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ/TO Dra. Elaine Noleto – Presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas da ABMCJ

A mediação será conduzida pela Dra. Fernanda Halum, que trará uma abordagem dinâmica para o painel.

Lançamento de pós-graduação

Durante o OAB Talk, será oficialmente lançada a abertura das inscrições para a Pós-graduação em Direito das Mulheres, uma iniciativa da Escola Superior da Advocacia (ESA/TO). Esta é a primeira pós-graduação sobre o tema ofertada pelo Sistema OAB no Brasil. A especialização visa qualificar profissionais do Direito para atuarem com excelência em temas ligados à equidade de gênero, proteção dos direitos femininos e promoção da justiça social.

Um espaço para ouvir, refletir e agir

A proposta do OAB Talk é incentivar o diálogo e a mobilização sobre temas urgentes da sociedade, promovendo encontros entre profissionais, lideranças e o público em geral. Com o tema desta edição, a OAB/TO reforça seu compromisso com o aumento da participação feminina nos espaços institucionais e de poder, por meio de políticas afirmativas como as cotas.

Para a vice-presidente da OABTO, Larissa Rosenda, este será um evento extremamente relevante para discutirmos a participação da mulher na política brasileira. “Teremos a oportunidade de refletir sobre os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional e que compõem a proposta de reforma eleitoral, com foco sobre as cotas de gênero e dos mecanismos para ampliar a presença feminina nos espaços de poder. É hora de debatermos com seriedade o futuro da representatividade no Brasil”, destacou a vice-presidente da OABTO.

De acordo com a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Débora Mesquita, a segunda edição do OAB Talk reafirma o nosso compromisso com a urgência de ocuparmos espaços de decisão. “O tema É pra Agora! – Representatividade Feminina e Cota de Cadeiras não é apenas um chamado é um marco na luta por equidade e justiça. Enquanto presidente da Comissão da Mulher Advogada, me orgulho de ver a OAB Tocantins se posicionando com coragem e responsabilidade nesse debate. Reunimos mulheres que são referência em suas áreas, com trajetórias que inspiram e que provam que representatividade transforma realidades. Falar sobre cotas não é falar sobre privilégio, mas sobre correção histórica e construção de oportunidades”, pontuou a presidente da CMA.

Segundo a mediadora do debate, Fernanda Halum, “a participação feminina nos poderes executivo e legislativo no Brasil ainda é muito pequena, em 700 municípios brasileiros não foi eleita nenhuma vereadora. Discutir a cota de gênero no novo código eleitoral é extremamente importante para o futuro das mulheres na política”.

Além da CAATO, ESA e CMA, o evento tem o apoio da Universidade Federal do Tocantins e das Comissão da Advocacia Jovem e da Comissão da Advocacia na Universidade.

Faça sua inscrição no endereço: https://forms.gle/GULn4b2uDUPPWLaD6