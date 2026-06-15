PRF recupera em Balsas carga de R$ 2 milhões roubada em Araguaína

Da Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta segunda-feira (15), dois tratores e um caminhão avaliados em cerca de R$ 2 milhões. Os veículos e maquinários haviam sido roubados durante a madrugada de um canteiro de obras na Avenida Castelo Branco, em Araguaína (TO). A localização dos bens ocorreu no município de Balsas (MA), poucas horas após o crime, graças à troca de informações entre as superintendências da PRF dos dois estados.

O assalto em Araguaína

O crime aconteceu em um canteiro de obras do município de Araguaína. Conforme o boletim de ocorrência, homens armados e encapuzados invadiram o local, renderam o vigilante e o mantiveram amarrado dentro de um contêiner.

O grupo fugiu levando:

Um caminhão-trator acoplado a um semirreboque do tipo prancha;

Uma retroescavadeira;

Um trator de esteira.

Integração e apreensão no Maranhão

Logo após a notificação do roubo, a equipe da PRF no Tocantins acionou as unidades dos estados vizinhos. O monitoramento das rotas de fuga permitiu que agentes da PRF no Maranhão interceptassem e localizassem a carga nas proximidades do povoado Vargem Limpa, na zona rural de Balsas (MA). Os veículos e equipamentos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os trâmites legais e posterior devolução ao proprietário. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Cenário de segurança

A rapidez na resolução do caso evidencia a importância estratégica do compartilhamento de dados em tempo real entre diferentes divisões das forças de segurança federais. No entanto, a ousadia da ação — que envolveu a restrição de liberdade de um trabalhador e a movimentação de veículos pesados por rodovias interestaduais — reforça a necessidade de investimentos contínuos em videomonitoramento de rodovias e no policiamento ostensivo em áreas periféricas e canteiros de infraestrutura, alvos frequentes de organizações criminosas especializadas em furto e roubo de carga técnica.