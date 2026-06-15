Senador Irajá articula reeleição silenciosa com adesão de gestores de diversas regiões

Por Wesley Silas O senador Irajá Abreu (PSD) intensificou a articulação política para sua pré-candidatura à reeleição ao Senado Federal, consolidando alianças com gestores municipais de diversas regiões do Tocantins. O movimento, focado na base municipalista, reuniu apoios estratégicos de prefeitos de grandes centros e cidades do interior ao longo do mês de junho, sinalizando um crescimento na sustentação política do parlamentar para o pleito de 2026.

Alianças estratégicas em polos regionais

A pré-campanha de Irajá Abreu registrou adesões em municípios considerados polos econômicos e políticos do Estado. Entre os apoios de destaque estão o de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos); Wagner Rodrigues (UB), prefeito de Araguaína; Ronivon Maciel (UB), de Porto Nacional; e Celso Morais (MDB), de Paraíso do Tocantins.

A aproximação com gestores de siglas como o União Brasil e o MDB indica uma movimentação para além da base partidária direta do senador, buscando capilaridade em colégios eleitorais decisivos.

Expansão da base em junho

Somente neste mês, o senador oficializou novas adesões por meio de suas plataformas de comunicação. A lista de prefeitos que declararam apoio à reeleição inclui:

Thiago Lagoense (UNIÃO): Lagoa da Confusão;

Lagoa da Confusão; Herman Gomes de Almeida (Republicanos): Arraias;

Arraias; Hormides Rodrigues (PT): Dianópolis (gestor que assumiu recentemente a prefeitura em substituição a José Salomão);

Dianópolis (gestor que assumiu recentemente a prefeitura em substituição a José Salomão); Thiago Jayme Rodrigues de Cerqueira, o Dr. Thiago: Natividade;

Natividade; Valdéia Martins (Republicanos): Rio do Sono.

A estratégia de Irajá Abreu tem se pautado na divulgação de ações municipalistas e na liberação de recursos federais como justificativa para o respaldo recebido das lideranças locais. “Nosso compromisso sempre foi de muito trabalho por cada cidade do nosso estado. Receber esse apoio nos motiva e prova que estamos no caminho certo para continuar defendendo o Tocantins no Senado”, destacou o parlamentar.

De baixo para cima