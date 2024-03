Semeando Solidariedade: Deputado Eduardo Fortes inspira crianças com Projeto Hortas Comunitárias

Por Redação

O Projeto Horta Comunitária Mirim está na sua quarta turma, desde 2020, sob a orientação do professor Givaldo Leal, atendendo 40 crianças, de 8 a 12, em Gurupi. Com foco no cultivo da terra, preparo e colheita de hortaliças, o projeto também ensina a importância do compartilhamento com a comunidade.

“Há três anos as crianças aprendem, não apenas habilidades agrícolas, mas também valores fundamentais de cooperação e responsabilidade social”, destaca Eduardo Fortes.

Utilizando o espaço das hortas como sala de aula, o professor Givaldo ensina na prática lições valiosas de respeito, convívio social e sustentabilidade.

A Cooperfrigu também é um dos parceiros desse projeto.