Sermão da Montanha reúne fé, tradição e fortalece o turismo religioso em Gurupi

Por Redação

O tradicional Sermão da Montanha já tem data marcada e promete reunir centenas de fiéis em mais uma noite de fé, milagres e comunhão em Gurupi, no sul do Tocantins. O evento, que acontece há mais de 20 anos, já faz parte do calendário cultural e religioso da cidade, consolidando-se como um dos maiores encontros cristãos da região.

A edição deste ano será realizada no próximo dia 3 de abril, na “Sexta-feira da Paixão”, a partir das 19 horas, na Avenida Santa Catarina, esquina com a Rua 5, no Centro. A programação é aberta ao público e voltada para toda a família.

Com uma proposta de evangelização ao ar livre, o Sermão da Montanha reúne momentos de louvor, oração e ministração da palavra, além de ações simbólicas que marcam a celebração, como a entrega do pão e do peixe abençoados e a oportunidade dos participantes apresentarem seus pedidos ao pé da cruz.

A noite contará com louvores do grupo Geração Gadita e apresentações do Ministério de Coreografia El-Shaday, proporcionando um ambiente de adoração e expressão artística da fé. Um dos momentos mais aguardados será a ministração do pastor Norberto Guedes, de Minas Gerais, que estará orando por curas, sinais, milagres e prodígios.

O evento é organizado pela Igreja Quadrangular de Gurupi, sob liderança da pastora Nilsem Santos e do pastor Gerson Santos, e conta com o apoio da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A secretária municipal, Liliane Pagliarine, destacou a importância da iniciativa para o município:

“A Secretaria de Cultura e Turismo é parceira deste evento. É um evento que está no nosso calendário anualmente e que nós apoiamos como forma de fortalecer o turismo religioso. Então nós estamos contribuindo em mais um ano nessa manifestação que entendemos que faz parte da nossa programação e que reúne muitas pessoas. Isso traz gente de fora para nossa cidade, fortalecendo a economia e também a fé das pessoas. É muito importante, e a secretaria está apoiando como forma de fortalecimento do turismo religioso, que sabemos que é muito forte em Gurupi.”

Já a presidente da Igreja Quadrangular em Gurupi, pastora Nilsem Santos, reforçou o propósito espiritual do encontro:

“O Sermão da Montanha é mais do que um evento, é um propósito de Deus que já vem alcançando vidas há mais de 20 anos em nossa cidade. É um momento preparado com muito amor, onde famílias inteiras se reúnem para buscar a presença de Deus, receber uma palavra de fé e experimentar milagres. Nossa expectativa é que, mais uma vez, o Senhor toque corações, cure, restaure e renove a esperança de cada pessoa que estiver presente.”

A expectativa da organização é de que, mais uma vez, o Sermão da Montanha reúna um grande público, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações, fortalecendo a fé, movimentando a economia e consolidando Gurupi como referência no turismo religioso da região.