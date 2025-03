Silon Santos volta à Direção da ASCOMG

Por Redação

Com o afastamento do presidente Paulo Ricardo Teixeira, o músico e compositor Silon Santos, vice-presidente da ASCOMG (Associação dos Compositores e Músicos de Gurupi), reassumiu a presidência da Entidade.

Silon já havia presidido a Entidade por três mandatos demonstrando sua liderança com a categoria.

Ao tomar posse, Silon enfatizou a necessidade de fortalecer a classe artística gurupiense por meio de estudos e conscientização, visando aprimorar a divulgação e apresentação dos artistas. Ele destacou ainda a importância de utilizar melhor as plataformas digitais e de desenvolver habilidades empreendedoras, uma vez que os artistas gurupiense se destacam pela qualidade do trabalho artístico, ainda assim, enfrentam dificuldades em se projetar no mercado.

Fundada em 2006, a ASCOMG tem se mostrado uma entidade forte na defesa de seus associados. Uma das principais bandeiras desta gestão é o empreendedorismo e capacitação dos artistas.

Silon Santos, é servidor público, graduado em Artes Cênicas, Pós graduado em Arte Educação, foi Coordenador e Diretor de Cultura do município de Gurupi, destacando-se por sua liderança na comunidade local demonstrando bom trânsito no meio cultural.

Entre as ações capitaneadas por Silon destaca-se: coordenação de um grupo músicos, artistas e empresários ligados a arte de Gurupi para propor ações visando a valorização da classe e a geração de renda, conforme noticiado na imprensa local.

A ASCOMG tem promovido atividades culturais na comunidade por meio de seus associados e busca novas parcerias para fortalecer a entidade, tendo como referencial o fazer cultural em Gurupi e região sul.