Sisepe reúne sindicatos no dia 27 para debater futuro do Igeprev

Exoneração de presidente do instituto no momento em que é instalada auditoria preocupa servidores

Por Redação

O Sisepe-TO (Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins) promove, na terça-feira, 27 de maio, uma reunião geral com todos os sindicatos do Estado para debater a situação do Igeprev-TO (Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins). O encontro acontece na sede do Sisepe, às 8h30 horas.

A reunião foi marcada às pressas em virtude da preocupação com o futuro do igeprev-TO. Nesta semana, o governo publicou a exoneração do presidente do Igeprev Sharlles Fernando Bezerra Lima e ainda a instalação de uma auditoria para apurar “a regularidade dos proventos, indenizações e retroativos pagos, bem como dos descontos da contribuição previdenciária” nos últimos cinco anos.

“Infelizmente, o Igeprev já foi vítima de rombos milionários no passado. Tivemos investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, denúncias, prisões e pedidos de prisão. É o nosso futuro que está em jogo e agora”, pontua o presidente do Sisepe-TO, Elizeu Oliveira.

Atas de prestações de contas

Em ação paralela, o Sisepe-TO já solicitou ao Igeprev as cópias de todas as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias feitas pelos conselhos de Administração, Fiscal e Comitê de Investimento do Instituto entre janeiro de 2019 e maio de 2025.

“A obtenção dessas atas é fundamental para fins de análise, acompanhamento e transparência das deliberações e decisões tomadas pelos referidos órgãos durante os períodos mencionados”, pontuou Elizeu Oliveira.

A expectativa é que o sindicato tenha essas atas para o debate com as outras entidades. Inclusive, o Conselho Fiscal do Igeprev foi chamado para o encontro de terça-feira com os sindicalistas para que preste esclarecimentos.

Circular a sindicatos

Na mensagem circular pelo Sisepe aos demais sindicatos, as notícias nos meios de comunicação são citadas como foco principal.

“CONSIDERANDO, que é fundamental a UNIÃO de todas as entidades representativas dos servidores públicos efetivos ativos, inativos e seus pensionistas de todos os Poderes e Órgãos do Estado do Tocantins na defesa da previdência e do serviço público, com o objetivo de realizar debates, enfrentamento e de mobilização em prol de políticas que garantam a sustentabilidade dos direitos previdenciários dos servidores estaduais; CONSIDERANDO, as recentes informações que circulam nos principais meios de comunicação sobre práticas de ilícitos criminais no âmbito da gestão do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV-TO”, ressalta o texto.

Confira ofício do Sisepe pedindo todas as atas de 2019 a maio de 2025.