TOnareia Open de Beach Tennis movimenta Gurupi com grandes jogos e atletas de todo o Tocantins

Por Redação

De 22 a 25 de maio, a cidade de Gurupi será o palco do TOnareia Open de Beach Tennis, torneio que promete agitar a arena esportiva TOnareia Sports Gurupi com a participação de atletas de diversas regiões do Tocantins. O evento, que tem apoio da Federação Tocantinense de Tênis (FTTE), será aberto ao público e contará com premiação em dinheiro, troféus e muitos brindes.

As disputas acontecem nas categorias Open, A, B, C, D, 30+, 40+ e Iniciante, e os resultados serão válidos para o ranking oficial da FTTE, reforçando a importância da competição no calendário esportivo estadual. A programação começa às 18h na quinta e sexta-feira, e segue a partir das 8h no sábado e domingo.

O professor Davi Henrique Mascarenhas, responsável pelo TOnareia Sports de Gurupi, convida toda a população gurupiense a prestigiar os quatro dias de jogos, que prometem reunir grandes nomes do beach tennis tocantinense. “Teremos jogos imperdíveis nesses quatro dias de evento, uma excelente oportunidade para conhecer esse esporte e prestigiar os talentos locais”, destacou o professor.

Serviço:

📍 Arena TOnareia Sports Gurupi

📅 22 a 25 de maio

⏰ Quinta e sexta: a partir das 18h | Sábado e domingo: a partir das 8h

🎟 Evento aberto ao público

📲 Mais informações: (63) 99234-0797 e @tonareiasports