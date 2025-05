Touro Teimoso Brilhante, da Fazenda Brilhante, se torna campeão da Prova de Ganho de Peso 2024/2025

A premiação aconteceu durante a 5ª edição da Prova de Ganho de Peso (PGP), na Fazenda Encontro da Natureza, em Silvanópolis, sábado, 17, em evento que contou com a participação do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café. O evento foi realizado pela Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins (ACNT), em parceria com o Governo do Tocantins, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), a Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins (Faet) e a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB).

O encerramento do evento contou com roda de conversa sobre genética melhoradora dos rebanhos Pura Origem (PO) ao gado comercial, com a participação de nomes importantes da pecuária nacional e, ainda, reuniu criadores, técnicos e especialistas para discutir manejo, reprodução, nutrição e tendências do setor.

Em sua fala, o governador Wanderlei Barbosa parabenizou todos os criadores presentes e destacou a contribuição da iniciativa da ACNT para a melhoria da qualidade do rebanho do estado

“Parabenizo todos os criadores aqui presentes e a iniciativa da presidente da ACNT, Andrea Stival, pela realização dessa Prova de Ganho de Peso, que contribui sobremaneira com a melhoria da nossa genética animal. Acompanhamos o projeto da família e sabemos da importância das práticas adotadas para melhorar o nosso rebanho e colocar o Tocantins cada vez mais em evidência no cenário nacional”, enfatizou o chefe do Executivo.

O secretário de Estado da Agricultura de Pecuária, Jaime Café, assegurou que os melhoristas tocantinenses têm feito um trabalho espetacular para o aperfeiçoamento da qualidade do rebanho do Tocantins e da qualidade da carne. Ele acentuou que o gado nelore, que é a base da criação no estado, representa um material genético que se adaptou muito bem à região e que, nos últimos anos, teve um avanço extraordinário, tanto na precocidade quanto na qualidade da carne e no ganho de peso.

“É um programa que vem ao encontro das iniciativas do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, que conta com o maior programa de melhoramento genético do Brasil. Nós já adquirimos 200 mil protocolos de inseminação para fornecer aos nossos pequenos produtores, para que possam melhorar sua produção”, afirmou o secretário.

A presidente da ACNT e proprietária do touro campeão desta edição, Andrea Stival, agradeceu a presença e o apoio do governador Wanderlei Barbosa e reforçou a importância da melhoria genética.

“O legado da iniciativa é o melhoramento genético, de carcaça, da carne dos animais, bem como a precocidade, a fertilidade e a lucratividade para o fazendeiro. A prova de Ganho de Peso traz os melhores animais do estado para dentro de uma fazenda, onde por 10 meses, de forma igualitária, todos recebem a mesma nutrição, o mesmo tratamento e a mesma vacina. Assim, a gente vai vendo qual genética tem melhor desempenho e qual criador está no caminho mais correto, mais assertivo”, explicou.

Prova de Ganho de Peso

Essa edição da Prova de Ganho de Peso teve duração de 10 meses e envolveu mais de 70 animais da raça Nelore na categoria pasto. Eles foram submetidos a avaliações rigorosas na propriedade rural, com supervisão técnica da ABCZ e consultoria do Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ).

O campeão da Prova de Ganho de Peso 2024/2025 foi o touro Teimoso Brilhante, da Fazenda Brilhante, de Gurupi, da produtora Andrea Stival. Em segundo, ficou o touro Astro, da Fazenda São Francisco, de Araguaçu, de propriedade do senhor Márcio Fávero. E, em terceiro lugar, o touro 5594 do JEM, da Fazenda São Geraldo, em Caseara, do empresário José Eduardo Guimarães Motta.

Edição: Daniela Oliveira

Revisão Textual: Marynne Juliate