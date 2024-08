UFT divulga edital para o Vestibular 2025/1 com novidade do curso de Medicina Veterinária para Gurupi 

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) anuncia a abertura do edital do Vestibular para o primeiro semestre de 2025.

por Redação

São 718 (Setecentas e dezoito) vagas, distribuídas entre 37 (trinta e sete) cursos de graduação da UFT. As inscrições poderão ser feitas do dia 20 de agosto ao dia 19 de setembro. As provas estão previstas para o dia 17 de novembro.

Esse processo seletivo traz como novidade o curso de Medicina Veterinária que será ofertado no Câmpus de Gurupi.

Atenção! Os candidatos que tiverem a taxa de isenção deferida devem realizar também a inscrição no vestibular, pois os dois procedimentos são independentes.

A taxa de inscrição é de R$ 140,00. As provas serão aplicadas nas cidades de Arraias, Araguaína, Gurupi, Miracema, Palmas e Porto Nacional.

Os candidatos aos cursos de Medicina farão todas as provas obrigatoriamente em Palmas ou Araguaína.

Mais informações consulte o edital no site da Copese.