Últimos dias: inscrições para o 1º Torneio de Beach Tennis em Gurupi encerram dia 11/08

Evento faz parte da inauguração da nova estrutura e as inscrições podem ser realizadas pelo site LetzPlay.

Por Redação

O SESI Tocantins promove o 1º Torneio de Beach Tennis nos dias 16 e 17 de agosto de 2024 em Gurupi. O evento faz parte da inauguração da nova estrutura com quadras de areia, que serão utilizadas para aulas e jogos de beach tennis, vôlei de praia e futevôlei. As competições acontecerão na Arena SESI CIAT, equipada com três de areia, com cobertura, ponto de energia e iluminação em LED.

Novo ambiente reformado do SESI CIAT visa promover a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores de Gurupi por meio do esporte.

Inscrições

As inscrições para o torneio estão abertas até o dia 11 de agosto e podem ser realizadas pelo site LetzPlay. Cada competidor pode se inscrever em até duas categorias. A taxa para a primeira inscrição é de R$ 80,00 e para a segunda inscrição, R$ 70,00. As categorias em disputa são C, D e Iniciantes, divididas entre Feminina, Masculina e Mista.

Programação

A programação do Torneio é a seguinte: na sexta-feira, 16/08, as partidas tem início as 18h30, com competições nas categorias Mista, C, D e Iniciante, em formato de grupo e eliminatórias até as finais.

No sábado, 17/08, a competição tem início às 8h com os jogos das categorias Masculina e Feminina (C,D e Iniciante) em formato de grupo e eliminatórias até as finais.

Para mais informações, entre em contato pelos telefones (63) 3311-1300 ou WhatsApp (63) 9994-8582, ou acompanhe nossas redes sociais @sesiesporteto e @sesitocantins.

Serviço: Assessoria de Imprensa SESI- Najara Barros