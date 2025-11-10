UnirG lamenta falecimento do técnico em Áudio e Vídeo Caio Fabrício Siqueira

Por Wesley Silas

A Universidade de Gurupi (UnirG) e a Fundação UnirG lamentam o falecimento de Caio Fabrício Alves Rosa Siqueira, 44 anos. Técnico em Áudio e Vídeo do Curso de Jornalismo, Caio era servidor efetivo da instituição há 19 anos e também formado em Publicidade e Propaganda pela UnirG.

Ao longo de quase duas décadas de trabalho, destacou-se pela competência técnica, pelo comprometimento com as atividades acadêmicas e pelo trato respeitoso com colegas e estudantes. A comunidade universitária lembra sua dedicação profissional e a cordialidade com que se relacionava, traços que deixam marcada contribuição ao ambiente institucional.

A UnirG manifesta solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor, estendendo condolências e votos de conforto e serenidade a todos os enlutados. Informações sobre velório e homenagens serão divulgadas pela instituição assim que confirmadas.

NOTA DE PESAR

A Universidade de Gurupi e Fundação UnirG lamentam, com profundo pesar, o falecimento de Caio Fabrício Alves Rosa Siqueira, 44 anos, servidor dedicado e exemplar, que atuava como Técnico em Áudio e Vídeo no Curso de Jornalismo. Caio foi servidor efetivo da UnirG por 19 anos e também era egresso do curso de Publicidade e Propaganda da Instituição.

Caio será sempre lembrado por sua competência profissional, compromisso com a Instituição e pela amizade e respeito com que tratava todos ao seu redor. Sua partida deixa uma imensa saudade entre colegas, amigos e toda a comunidade acadêmica.

Neste momento de dor, a UnirG se solidariza com seus familiares e amigos, expressando sinceras condolências e desejando força e conforto a todos.