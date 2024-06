Unitins é recredenciada com conceito máximo (5) pelo MEC para modalidade EAD

Decisão consolida a Universidade como referência na oferta de cursos de ensino superior na região Norte do País

Por Redação

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) recebeu uma notícia significativa para o avanço de sua missão educacional: o Ministério da Educação (MEC) avaliou com a nota máxima, 5, o processo de recredenciamento da Instituição para a modalidade de Educação a Distância (EAD). Esta decisão consolida a Unitins como uma referência na oferta de cursos de graduação e abre possibilidades para oferta de cursos de pós-graduação a distância, garantindo a continuidade e a expansão de sua atuação em todo o estado do Tocantins.

O recredenciamento pelo MEC é um processo rigoroso que avalia a qualidade das instituições de ensino superior no Brasil. Esse reconhecimento à Unitins reflete a dedicação e o compromisso da Universidade em manter altos padrões acadêmicos, infraestrutura adequada, corpo docente qualificado e serviços de apoio ao aluno.

A modalidade EAD tem se mostrado uma ferramenta crucial para a democratização do ensino superior, permitindo que alunos de diferentes regiões, inclusive das mais remotas, tenham acesso a uma educação de qualidade. A Unitins, com seu recredenciamento, reafirma seu compromisso em promover a inclusão e o desenvolvimento social por meio da educação.

A diretora de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional (DPPI), Arlenes Delabary Spada, explica que a Unitins foi avaliada em 58 indicadores, divididos em cinco eixos – Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura.

“O conceito atribuído à Unitins reflete a qualidade dos serviços prestados pela Instituição à sociedade tocantinense. A comissão avaliou 16 dos nossos 21 cursos, além de toda nossa capacidade de planejamento e gestão, políticas acadêmicas para ensino, pesquisa e extensão e infraestrutura. A nota 5 demonstra que atendemos de forma ‘excelente’ aos indicadores e nos coloca em posição de destaque entre as Universidades do país. Essa posição reforça a expertise que a Unitins tem com a Educação a Distância, o compromisso com a excelência nos serviços prestados e o respeito à comunidade acadêmica”, destaca a diretora, agradecendo, em nome da DDPI, a todos que participaram desta conquista: “gestores, docentes, tutores e, em especial, aos nossos discentes que deram um show ao evidenciar nossas práticas educativas e a inovação em nossas ações”.

Para a pró-reitora de Graduação, Alessandra Ruita Czapski, “esse recredenciamento é muito importante para a Universidade, porque de fato, ele, como todos os outros processos avaliativos, veio para evidenciar a evolução e a qualidade do ensino superior da Unitins”.

A vice-reitora da Unitins, Darlene Teixeira Castro, fala que o recredenciamento da Unitins pelo MEC é fruto de um trabalho contínuo e colaborativo. “Ter a chancela do MEC nesse processo de recredenciamento institucional, no âmbito da Educação a Distância é uma conquista que celebramos de forma coletiva. É fruto do trabalho de muitos setores e servidores que vêm se empenhando arduamente, sempre em busca da excelência acadêmica”.

“Entrei na Unitins sendo professora EaD, em meados de 2005 e poder estar na Gestão da Universidade no momento em que obtivemos o conceito 5, neste ano de 2024, é motivo de muita emoção. Compartilho esta conquista com todos os servidores da Unitins, professores e técnicos-administrativos, pois juntos estamos fortalecendo a Universidade, sempre em busca de atendermos as demandas do nosso Estado, principalmente no âmbito da Interiorização Universitária”, destaca a vice-reitora Darlene.

Excelência

A Universidade tem investido constantemente em tecnologias educacionais, metodologias inovadoras de ensino e na capacitação de seu corpo docente para oferecer uma experiência de aprendizagem de excelência.

Com o recredenciamento, a Unitins planeja ampliar sua oferta de cursos EAD, atendendo às demandas do mercado e às necessidades de formação profissional, como enfatiza o reitor da Unitins, professor Augusto Rezende. “Esse recredenciamento é um reconhecimento do nosso compromisso com a educação de qualidade. Continuaremos a trabalhar arduamente para oferecer cursos que não apenas atendam às expectativas de nossos alunos, mas que também os preparem para os desafios do futuro. O recredenciamento pelo MEC é um passo fundamental para a Unitins, para que se consolide cada vez mais como uma instituição comprometida com a inovação e a excelência acadêmica. A Universidade segue firme em sua missão de transformar vidas por meio da educação, oferecendo oportunidades de crescimento pessoal e profissional para milhares de estudantes”, arremata o reitor.

O reitor também enfatiza que está conquista só foi possível com a dedicação de todos os servidores e apoio do Governo do Estado. “Não podemos deixar de ressaltar que essa nota máxima é fruto da dedicação dos servidores da Unitins (docentes e técnicos administrativos) e o apoio do governador Wanderlei Barbosa, que é um grande entusiasta da educação e da interiorização universitária, e também dos deputados da Assembleia Legislativa do Tocantins que têm apoiado as pautas da Unitins”, concluiu.

Eixos de Avaliação

A comissão in loco avaliou os 5 eixos previstos no instrumento de Recredenciamento, onde as notas variam de 1 (não atende) a 5 (atende com excelência). Desta forma, a Unitins obteve:

No eixo 1, Planejamento e Avaliação Institucional, nota 4,8, demonstrando seu processo de evolução ao longo dos últimos anos.

No eixo 2, Desenvolvimento Institucional, a nota 5,0, demonstrando o alinhamento entre as ações da Universidade e o que está previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI);

No eixo 3, Políticas Acadêmicas, a nota foi 4,83. Esta nota reflete as práticas inovadoras no tripé do Ensino, Pesquisa e Extensão. A curricularização dá ao eixo uma característica transdisciplinar e demonstra nossa preocupação com a formação integral dos acadêmicos.

O eixo 4, Políticas de Gestão, obteve nota 4,88. Aqui foram avaliadas as capacitações, os processos de gestão e a sustentabilidade financeira.

O eixo 5, Infraestrutura, foi avaliado com nota 4,39, evidenciando os investimentos nesta área em todas as unidades da Unitins.