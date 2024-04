Vice-governador integra Conselho Superior de Ensino da PMTO

Por Redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, foi diplomado como membro permanente de Câmara do Conselho Superior de Ensino da Polícia Militar do Tocantins (CSE-PMTO). A formalização da posse ocorreu nesta segunda-feira, 8.

O vice-governador Laurez Moreira expressou sua gratidão.

“É com grande honra que aceito esta posição no Conselho Superior de Ensino da Polícia Militar do Tocantins e me comprometo em contribuir com o trabalho desenvolvido por esta tão importante instituição. Acredito que a educação e a segurança andando lado a lado é o caminho certo para o desenvolvimento do nosso Tocantins”, declarou.

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, Coronel Márcio Barbosa desejou boas-vindas ao vice-governador e enalteceu a importância de sua participação como membro do conselho no sentido de continuar realizando as boas práticas de formação e qualificação de policiais militares do Estado do Tocantins.

O Tenente-Coronel Wellder, destacou a importância da inclusão de Laurez Moreira no CSE-PMTO. “A entrada do vice-governador Laurez ao Conselho Superior de Ensino da PMTO não é apenas um reconhecimento ao seu trabalho e à sua história de contribuições ao estado do Tocantins, mas também reflete sua parceria sólida e o respeito mútuo com a Polícia Militar”, enfatizou.

Participaram do ato o Coronel Flávio Santos Brito, o Tenente-Coronel Walter Ribeiro dos Santos, a Major Allana Lopes Sousa Silva, o Promotor de Justiça Pedro Geraldo Cunha de Aguiar e o ex-vice-governador do Tocantins, Darcy Coelho.

Conselho

O Conselho Superior de Ensino da Polícia Militar do Estado do Tocantins foi criado no dia 4 de março de 2024, sendo responsável por fomentar e orientar atividades de pesquisa, ensino e extensão na Polícia Militar do Tocantins, abrangendo os setores da corporação relacionados à formulação de políticas, regulamentação e execução de atividades de ensino, instrução, pesquisa e extensão.