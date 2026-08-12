Amastha declara apoio para Gaguim ao senado: “será um grande senador”

da redação

A candidatura de Carlos Gaguim ao Senado ganhou um novo gesto de apoio em Palmas nesta quarta-feira, 12, com a declaração do vereador e candidato a deputado estadual pelo Podemos, Carlos Amastha, ex-prefeito da Capital. Ao agradecer a manifestação, Gaguim destacou a trajetória de Amastha na administração municipal e ressaltou a importância da união de forças em torno de um projeto de desenvolvimento para Palmas e para o Tocantins.

“Fico muito honrado com a declaração de apoio do Amastha. É um amigo de longa data, uma pessoa que conheço e respeito. Ele fez uma grande gestão à frente da Prefeitura de Palmas e deixou sua contribuição para o desenvolvimento da nossa Capital. Sempre tivemos uma relação de diálogo e respeito, e receber esse apoio reforça a importância de unirmos forças por Palmas e pelo Tocantins”, afirmou Gaguim.

Amastha afirmou que conhece Gaguim há muitos anos e ressaltou a disposição do candidato ao Senado em contribuir com projetos importantes para o Estado, desde sua atuação como presidente da Assembleia Legislativa, passando pelo período em que foi governador e, posteriormente, como deputado federal.

“É com muita satisfação que venho declarar meu apoio para o nosso próximo senador, Carlos Gaguim. Eu conheço esse cara há muito tempo e não consigo esquecer quando eu estava construindo o shopping e tive dificuldade. Ele era presidente da Assembleia Legislativa, foi ao escritório e me disse: ‘Amastha, estou à disposição’. Foi assim como governador, foi assim como deputado federal, uma pessoa que sempre esteve presente para resolver as coisas do nosso Estado e com certeza será um grande senador. Muita gratidão, muito satisfeito com essa caminhada juntos e vamos vencer, meu senador”, afirmou Amastha.