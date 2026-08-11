Na disputa pelo senado, Dimas recebe apoio de prefeita de Santa Fé

da redação

A prefeita de Santa Fé do Araguaia, Vicença Lino, anunciou nesta segunda-feira (10) apoio à pré-candidatura de Ronaldo Dimas (Podemos) ao Senado Federal. A declaração ocorreu durante agenda política no município, no norte do Tocantins, acompanhada por vereadores e lideranças locais.

O anúncio representa mais uma movimentação na formação de apoios para a disputa pelas duas vagas do Tocantins no Senado nas eleições de 2026.

Ao explicar a decisão, Vicença afirmou que levou em consideração a relação política construída com Dimas nos últimos anos e a avaliação que faz da passagem dele pela Prefeitura de Araguaína.

“Optamos por apoiar Ronaldo Dimas porque ele é uma pessoa que está perto da gente. Já temos uma história com ele, desde o apoio à sua candidatura ao governo, e acompanhamos o trabalho que ele realizou em Araguaína. É um trabalho que enche os olhos e mostra que muitas sementes foram plantadas”, afirmou.

Dimas agradeceu o apoio e afirmou que pretende manter diálogo com prefeitos, vereadores e moradores para definir prioridades de cada município.

“Eu não tenho dúvida de que podemos contribuir para que Santa Fé do Araguaia e toda essa região avancem. Mas quem define as prioridades do município são a prefeita, o vice-prefeito, os vereadores e a população. O nosso papel é ouvir, trabalhar em conjunto e buscar os investimentos necessários para transformar essas prioridades em resultados concretos”, declarou.