Laurez propõe ampliar educação profissional, fortalecer Cras e combater insegurança alimentar no Tocantins

Da Redação

O vice-governador e candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), apresentou nesta segunda-feira, 10, em Palmas, propostas para fortalecer a educação básica, ampliar a formação profissional e qualificar a rede de proteção social no Estado. As medidas incluem ações de alfabetização, aproximação entre ensino e mercado de trabalho, reforço das estruturas dos Cras e Creas e a criação de um programa estadual de combate à insegurança alimentar urbana. As propostas foram apresentadas durante encontro com lideranças religiosas dos segmentos católico e evangélico e representantes sindicais, que também contribuíram com sugestões para o Plano de Governo.

O encontro contou com a participação do candidato a vice-governador, Coronel Silva Neto (PSD), e do candidato ao Senado Federal, Paulo Mourão (PT). Além de apresentar as diretrizes do projeto para o Tocantins, Laurez ouviu demandas relacionadas à Educação, Saúde, Meio Ambiente, Gestão, trabalho, geração de renda e proteção social.

A participação de lideranças que mantêm contato direto com as comunidades é importante para identificar problemas e necessidades que nem sempre chegam ao poder público. “Eu sempre fico muito feliz em poder conversar com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer e conhecer de perto aquilo que está acontecendo nas comunidades. Quem está todos os dias junto da população consegue enxergar problemas que muitas vezes não chegam até o governo”, afirmou.

Aprendizagem e futuro profissional



Entre as áreas estratégicas apresentadas por Laurez está a Educação. A proposta é fortalecer uma rede pública de ensino de qualidade, inclusiva e inovadora, com ações voltadas à aprendizagem, à valorização dos profissionais e à modernização da gestão.

O plano prevê medidas para melhorar continuamente a aprendizagem e o desempenho dos estudantes, com atenção aos indicadores educacionais. Também está prevista a ampliação das ações de alfabetização na idade adequada, buscando garantir que as crianças desenvolvam as competências necessárias para avançar nas etapas seguintes da educação básica.

Outra frente é a aproximação da educação com a ciência, a tecnologia e a formação profissional, preparando os estudantes para novas oportunidades no mercado de trabalho.

Formação profissional



A proposta de Laurez também busca aproximar a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho. A intenção é ampliar parcerias entre o Governo do Estado, municípios, universidades, instituições de ensino, Sistema S e setor produtivo.

Entre as ações previstas estão programas de aprendizagem, estágio, empreendedorismo e primeiro emprego, além de iniciativas de inclusão produtiva voltadas a jovens, mulheres, pessoas com deficiência, população em situação de vulnerabilidade e trabalhadores que buscam recolocação.

A proposta é fazer com que a qualificação profissional esteja conectada às oportunidades existentes em cada região do Tocantins, aproximando quem busca trabalho das demandas dos setores produtivos.

Combate à insegurança alimentar



Entre as medidas previstas está ainda a criação de um Programa Estadual de Combate à Insegurança Alimentar Urbana. A iniciativa terá atenção especial às famílias chefiadas por mulheres e aos domicílios em situação de maior vulnerabilidade.

A proposta é atuar na prevenção e no enfrentamento da insegurança alimentar, articulando ações de proteção social e inclusão produtiva para reduzir a vulnerabilidade das famílias.

Proteção social



Na área social, as propostas apresentadas incluem o fortalecimento e a ampliação da rede de proteção formada pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas).

A intenção é priorizar municípios de menor porte e regiões mais isoladas, com melhoria da estrutura física, equipes multiprofissionais e ampliação da cobertura territorial.

A proposta também prevê ações para identificar situações de vulnerabilidade antes que elas se agravem, fortalecendo o atendimento às famílias e a articulação entre as políticas públicas de assistência social, educação, saúde e geração de renda.