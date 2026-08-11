Vicentinho Júnior registra plano de governo com 260 propostas na Justiça Eleitoral

Por Wesley Silas

O candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior, protocolou junto à Justiça Eleitoral o seu plano de governo com mais de 260 propostas para a gestão estadual. O documento detalha as diretrizes de sua campanha e compila compromissos para áreas cruciais como saúde, segurança pública, educação e desenvolvimento econômico, estruturados a partir de reuniões com lideranças regionais e especialistas.

Descentralização da saúde e ampliação da rede hospitalar

Na área da saúde, a plataforma prevê a ampliação da infraestrutura pública com a construção de três hospitais regionais e dois centros especializados. O plano inclui a implantação do programa Fila Zero para zerar a espera por cirurgias eletivas, a expansão da telemedicina e parcerias com prefeituras para oferta de consultas com especialistas em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Metas para a educação e integração internacional

Para o setor educacional, a proposta estabelece a construção de 50 escolas de tempo integral com centros tecnológicos, a conexão de unidades rurais via satélite e a continuidade da alimentação escolar no período de férias. O plano contempla ainda a concessão de 1.400 bolsas de intercâmbio internacional para alunos do ensino médio e universitários, além de convênios com os municípios para ampliação de vagas em creches

Reestruturação da segurança pública no interior

No âmbito da segurança, o documento projeta a instalação de delegacias e o envio de contingente policial para 70 municípios que atualmente não possuem efetivo fixo. Entre as ações propostas estão o monitoramento de divisas com câmeras e leitura de placas, o uso do programa Patrulha Rural Georreferenciada e a disponibilização do sistema Botão do Pânico integrado ao GPS das viaturas para combate à violência contra a mulher.

Geração de emprego e infraestrutura

O plano aborda o incentivo ao mercado de trabalho por meio do programa Primeiro Passo Tech, focado em bolsas de capacitação em tecnologia, além de exigir a contratação de mão de obra local em obras públicas estaduais. As diretrizes abrangem ainda medidas voltadas à infraestrutura regional, agronegócio, meio ambiente, funcionalismo público e apoio aos municípios.

O registro do plano de governo junto ao Tribunal Regional Eleitoral formaliza os compromissos do candidato perante o eleitorado e os órgãos de fiscalização. A execução das mais de 260 propostas apresentadas exigirá, contudo, viabilidade orçamentária rigorosa e capacidade de articulação política com a Assembleia Legislativa e as prefeituras, elementos determinantes para a governabilidade e para a entrega das metas anunciadas em caso de eleição.