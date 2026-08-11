AVECOM, Record News, Rede Hits FM e Rede TV realizam grande debate com candidatos ao governo do Tocantins no dia 18 de agosto

Evento reunirá todos os postulantes ao Palácio Araguaia em transmissão multiplataforma

Por Redação, Via Orla Notícias

O cenário político tocantinense se prepara para um dos momentos mais aguardados da campanha eleitoral deste ano. No próximo dia 18 de agosto, a AVECOM (Associação dos Veículos de Comunicação do Estado), a Record New a Rede Hits de Comunicação e a Rede TV promovem o primeiro grande debate entre os candidatos ao governo do Tocantins. O evento contará com a participação confirmada de todos os cinco postulantes ao Palácio Araguaia: Laurez Moreira, Dorinha Seabra, Ataídes Oliveira, Professor Witer e Vicentinho Júnior.

A transmissão terá início às 19 horas e será realizada em multiplataforma, garantindo amplo alcance à população tocantinense. O debate será exibido ao vivo pela TV Record News, pela Rede TV e por todas as emissoras da Hits FM espalhadas pelo estado, além de contar com a cobertura digital dos sites associados à AVECOM.

Formato e expectativas

O encontro representa a primeira oportunidade em que os candidatos se enfrentarão frente a frente neste período eleitoral, permitindo que os eleitores conheçam mais a fundo as propostas e o perfil de cada um dos concorrentes. A experiência da AVECOM na organização de debates eleitorais já foi demonstrada em edições anteriores, como o debate realizado durante a campanha para a prefeitura de Palmas, que contou com a participação ativa dos candidatos e apresentação de propostas para soluções estruturais da capital.

A iniciativa conjunta entre as emissoras reforça o compromisso com a democracia e a informação de qualidade, oferecendo um espaço democrático para a apresentação de programas e propostas à população tocantinense, em linha com o que tem sido praticado em outros eventos eleitorais no estado.

Cobertura ampliada

Para o presidente da AVECOM, Alex Câmara, a estratégia de transmissão em múltiplos canais demonstra a preocupação dos organizadores em levar o conteúdo a todos os cantos do Tocantins. “Os eleitores poderão acompanhar o debate pela televisão aberta, pelo rádio por meio da Rede Hits FM e também pelas plataformas digitais dos portais associados, garantindo acessibilidade e capilaridade na cobertura do evento.”

“Os candidatos, por sua vez, terão a oportunidade de apresentar suas visões para o desenvolvimento do estado e debater temas relevantes para o futuro do Tocantins, em um momento crucial para a decisão do eleitorado”, comentou o presidente da AVECOM.

A realização do debate reforça o papel dos veículos de comunicação como agentes fundamentais no processo democrático, promovendo o confronto de ideias e a transparência necessária para que a população possa fazer sua escolha de forma consciente nas urnas.