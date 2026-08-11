Democrata aposta em subtenente da PM para disputar o Governo do Tocantins

da redação

O Democrata formalizou a candidatura do subtenente da reserva da Polícia Militar do Tocantins Luiz Carlos Ferreira da Silva ao Governo do Estado nas eleições de 2026. O registro da chapa foi encaminhado à Justiça Eleitoral na segunda-feira (10), oficializando o nome do militar para a disputa. Esta será a primeira vez que Luiz Carlos concorrerá ao cargo de governador do Tocantins.

Para a vaga de vice-governador, o partido definiu Jair Medeiro como integrante da chapa. Com a formalização dos registros, a legenda passa a integrar oficialmente o cenário eleitoral tocantinense, apresentando uma candidatura própria para a disputa pelo Palácio Araguaia. A chapa agora segue os trâmites previstos pela Justiça Eleitoral para a análise e eventual homologação dos registros.