Atos Gomes comemora avanço para instalação da cobertura do Resendão, projeto iniciado por ele à frente do Esporte

Governo concluiu licitação de R$ 1,7 milhão para cobrir as arquibancadas; obra tem previsão de começar na segunda quinzena de agosto

Por Redação

Candidato a vice-governador na chapa liderada pela Professora Dorinha (União Brasil), Atos Gomes (Republicanos) comemorou o avanço definitivo do projeto para instalação da cobertura das arquibancadas do Estádio Gilberto Resende Rocha, o Resendão, em Gurupi. O Governo do Tocantins publicou, na quinta-feira, 6 de agosto, o resultado da concorrência que definiu a RR Construtora e Empreendimentos Ltda. como vencedora da obra, pelo valor de R$ 1.717.262,10. A previsão é que os serviços sejam iniciados na segunda quinzena deste mês. A intervenção é uma reivindicação antiga dos desportistas da Região Sul.

“É uma alegria ver esse projeto concluído. Agora minha expectativa é que as obras iniciem prontamente para a comunidade esportiva de Gurupi – bem como os torcedores do Camaleão do Sul (apelido do Gurupi Esporte clube) possa usufruir da cobertura”, pontuou o candidato.

Ex-secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Atos foi o responsável por comandar o projeto de qualificação e modernização do Resendão dentro do Governo do Estado. Em setembro de 2024, durante sua gestão na secretaria, o projeto da cobertura das arquibancadas já havia sido concluído e estava sendo preparado para entrar na fase de licitação. Na mesma época, o Estado iniciou também a modernização do sistema de iluminação do estádio, outro investimento acompanhado pela pasta comandada por Atos.

Palco tradicional

Tradicional palco do futebol tocantinense, o Resendão é utilizado pelo Gurupi Esporte Clube e por outras equipes da cidade e tem capacidade para cerca de 3,5 mil torcedores. Ao longo de sua história, recebeu partidas de competições estaduais e jogos nacionais, incluindo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. A instalação da cobertura deverá ampliar o conforto do público e completar uma etapa importante do processo de recuperação da estrutura do estádio.