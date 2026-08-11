Agronegócio reforça presença na disputa de 2026 com candidaturas de Maurício Buffon e Dari Fronza ao Legislativo

Por Wesley Silas

O produtor rural e engenheiro agrônomo Thiago Facco declarou apoio oficial às pré-candidaturas de Maurício Buffon (deputado federal) e Dari Fronza (deputado estadual) para as eleições de outubro no Tocantins. A manifestação ocorreu por meio de carta pública endereçada à sociedade tocantinense, na qual Facco defende a ampliação da representatividade direta do setor agropecuário na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado.

Articulação e perfil dos pré-candidatos

Buffon e Fronza acumulam trajetória na liderança de entidades de classe do agronegócio regional. De acordo com o documento divulgado por Facco, a atuação prévia de ambos na presidência de associações produtoras garantiu aos pré-candidatos experiência institucional em negociações com o poder público.

O texto ressalta que a inserção de lideranças do campo no pleito eleitoral busca responder à demanda por aplicação mais eficiente dos recursos públicos em áreas estratégicas como infraestrutura viária, saúde, educação e segurança pública, além da geração de empregos.

Transição do setor para a política partidária

A declaração de apoio explicita uma mudança de posicionamento de parte dos produtores rurais do Tocantins, que historicamente priorizavam a atuação institucional indireta ou delegavam a representação política a atores externos ao segmento. A estratégia atual visa consolidar bancadas com origens na produção rural para defender pautas do agronegócio e participar da elaboração orçamentária estadual e federal.

A entrada direta de lideranças do agronegócio na disputa eleitoral reflete o peso econômico do setor no Tocantins e busca converter sua força produtiva em capital político institucional. Do ponto de vista socioeconômico, a consolidação dessas candidaturas tensiona a agenda do Legislativo, exigindo das bancadas o equilíbrio entre o atendimento às demandas específicas da cadeia produtiva rural e as necessidades universais da população urbana, especialmente no que tange à destinação de emendas e à fiscalização de serviços públicos essenciais.