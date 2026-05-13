André Caixeta assume a presidência estadual do PSB no Tocantins

Por Wesley Silas

O vereador André Caixeta assumiu oficialmente a presidência do Diretório Estadual do Partido Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Tocantins nesta quarta-feira (13). A mudança ocorre em substituição a Roberto César Ferreira de Oliveira, conhecido como Cesinha, que ocupava o posto desde janeiro de 2026. A indicação de Caixeta consolida o alinhamento interno da legenda com apoio das lideranças do PSD, o vice-governador e pré-candidato ao Governo, Laurez Moreira e do senador Irajá Abreu.

Histórico de sucessão

A alternância no comando do PSB tocantinense tem sido frequente nos últimos meses. Antes de Cesinha assumir a gestão em janeiro, o partido era liderado pelo ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha, que esteve à frente da sigla entre 2019 e o início deste ano. A ascensão de Caixeta representa o terceiro movimento na cúpula diretiva em menos de um semestre, refletindo os ajustes internos da agremiação para o calendário eleitoral vigente.

Articulação e apoios

A nomeação de Caixeta é fruto de um consenso entre as principais forças do partido no estado. O parlamentar conta também com o respaldo direto de Laurez Moreira, pré-candidato ao Governo do Estado, e do senador Irajá Abreu. A composição reforça a estratégia do PSB de fortalecer suas bases regionais e unificar o discurso entre as bancadas legislativas e o diretório administrativo.

Contexto político

A troca no comando do PSB sinaliza uma tentativa de estabilização administrativa e política em um período de definições estratégicas para o governo estadual. Ao centralizar a presidência em um quadro com mandato ativo e trânsito livre entre as principais lideranças da sigla, o partido busca otimizar a coordenação política. O sucesso dessa gestão será medido pela capacidade de Caixeta em mediar os interesses das diferentes alas partidárias e garantir a coesão necessária para o projeto majoritário do grupo em 2026.