Laurez Moreira se reúne com Kassab e alinha pré-candidatura ao governo do Tocantins

O encontro de Laurez com Kassab ocorre em um momento no qual o PSD busca consolidar protagonismo no Tocantins sem abrir mão de alianças nacionais estratégicas — inclusive com o PT, seu adversário histórico em várias eleições. A reunião em Brasília sinaliza que a cúpula nacional do PSD endossa o projeto do vice-governador, mas também expõe a complexa engenharia política que o partido precisará operar para conciliar apoio parlamentar, governabilidade futura e o discurso de independência que Laurez tenta sustentar. O peso do fundo eleitoral — que coloca PSD e PT entre os maiores beneficiários — tende a tornar essa equação ainda mais delicada nos próximos meses.

O encontro ocorre em meio a articulações de bastidores que indicam a possibilidade de uma aliança entre PSD e PT no Tocantins, movimentação impulsionada por lideranças nacionais das duas siglas. Na distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para 2026, o PT aparece com projeção de aproximadamente R$ 620 milhões — segunda maior fatia, atrás apenas do PL (R$ 887 milhões). O PSD figura na quarta posição, com R$ 420 milhões. O montante total do fundo é de R$ 4,9 bilhões, rateado entre 30 partidos registrados no TSE.

A distribuição dos recursos alteram quando leva em consideração as federações, com o UB + PP, no Tocantins tem como pré-candidata ao governo, senadora Dorinha encontra-se no topo da projeção de distribuição com R$ 950 milhões, seguido pelo PL, presido pelo senador Eduardo Gomes, com 886 milhões e PT + PC do B + PV com R$ 720 milhões, seguido pelo PSD com R$ 420 milhões. O PSDB presidido pelo pré-candidato ao governo, Vicentinho Júnior, aparece 11 posição com projeção nacional com R$ 147 milhões e o MDB, de Alexandre Guimarães na 5ª posição nacional com R$ 404 milhões.

Os valores têm como referência o montante aprovado pelo Congresso Nacional, em dezembro de 2025, e sancionados pela Presidência da República, gerando as Leis 15.321/2025 (LDO) e 15.346/2025 (LOA).