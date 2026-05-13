Laurez Moreira se reúne com Kassab e alinha pré-candidatura ao governo do Tocantins

Por Wesley Silas
O vice-governador do Tocantins e pré-candidato ao governo do estado, Laurez Moreira (PSD), reuniu-se nesta terça-feira (12) com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, em Brasília. O encontro teve como pauta o alinhamento político e estratégico da pré-campanha no estado, em meio a especulações de bastidores sobre uma possível aliança do PSD com o PT na disputa estadual em que Laurez ainda mostra resistência.
Kassab avalia positivamente grupo político
Durante a reunião, Kassab avaliou de forma positiva a articulação política em torno de Laurez e demonstrou confiança nos rumos da pré-candidatura. O dirigente nacional destacou a relevância do Tocantins no cenário regional e manifestou apoio à construção política conduzida pelo vice-governador.
Discurso de união e interiorização
Laurez afirmou que o objetivo da agenda em Brasília foi ampliar o diálogo com lideranças, setores produtivos e representantes municipais, mantendo uma agenda propositiva em todas as regiões do estado.
“Nossa caminhada tem sido feita com serenidade, presença e escuta. O Tocantins precisa de um projeto que una experiência, compromisso e capacidade de realização”, disse. O pré-candidato evitou comentar diretamente as negociações com o PT e manteve o discurso centrado na construção de base própria.
PSD busca consolidar protagonismo no Tocantins
O encontro de Laurez com Kassab ocorre em um momento no qual o PSD busca consolidar protagonismo no Tocantins sem abrir mão de alianças nacionais estratégicas — inclusive com o PT, seu adversário histórico em várias eleições. A reunião em Brasília sinaliza que a cúpula nacional do PSD endossa o projeto do vice-governador, mas também expõe a complexa engenharia política que o partido precisará operar para conciliar apoio parlamentar, governabilidade futura e o discurso de independência que Laurez tenta sustentar. O peso do fundo eleitoral — que coloca PSD e PT entre os maiores beneficiários — tende a tornar essa equação ainda mais delicada nos próximos meses.
Cenário nacional e peso do fundo eleitoral
O encontro ocorre em meio a articulações de bastidores que indicam a possibilidade de uma aliança entre PSD e PT no Tocantins, movimentação impulsionada por lideranças nacionais das duas siglas. Na distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para 2026, o PT aparece com projeção de aproximadamente R$ 620 milhões — segunda maior fatia, atrás apenas do PL (R$ 887 milhões). O PSD figura na quarta posição, com R$ 420 milhões. O montante total do fundo é de R$ 4,9 bilhões, rateado entre 30 partidos registrados no TSE.
A distribuição dos recursos alteram quando leva em consideração as federações, com o UB + PP, no Tocantins tem como pré-candidata ao governo, senadora Dorinha encontra-se no topo da projeção de distribuição com R$ 950 milhões, seguido pelo PL, presido pelo senador Eduardo Gomes, com 886 milhões e PT + PC do B + PV com R$ 720 milhões, seguido pelo PSD com R$ 420 milhões. O PSDB presidido pelo pré-candidato ao governo, Vicentinho Júnior, aparece 11 posição com projeção nacional com R$ 147 milhões e o MDB, de Alexandre Guimarães na 5ª posição nacional com R$ 404 milhões.
Os valores têm como referência o montante aprovado pelo Congresso Nacional, em dezembro de 2025, e sancionados pela Presidência da República, gerando as Leis 15.321/2025 (LDO) e 15.346/2025 (LOA).
Com informações da Ascom Laurez Moreira.